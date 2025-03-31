5 yaşındaki Sinan’a acı veda! Şeker toplamaya gitti, sulama kanalına düşüp, öldü

Olay, dün öğle saatlerinde Çimeliyeniköy'de meydana geldi. Şeker toplamak için evden çıktığı öğrenilen Sinan Yavaş, yolda yürürken dengesini kaybedip, sulama kanalına düştü.İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede aramalar sürerken, 5 kilometre uzaklıktaki Sapmaz köyü yakınlarında küçük Sinan'ın cansız bedeni bulundu.Küçük çocuğun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Sinan'ın cenazesi öğle namazına müteakip Somuncu Baba Külliyesinde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi.