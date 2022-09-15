50 hektar kül oldu

Muğla'nın Ula ilçesi Gökova Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarının yoğun olduğu bölgede, önceki gece saatlerinde yangın çıktı. Yangın rüzgârın etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Alevlere 37 arazöz, 19 su ikmal aracı, 23 yer ekibi, 6 dozer ve 400 orman işçisinin yanı sıra belediyelere bağlı itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına 8 helikopter ve 5 uçak da dahil oldu. Yangın 6 saatlik çalışmalar sonucu kontrol altına alınırken, Muğla Valisi Orhan Tavlı, 50 hektarlık alanın yandığını bildirdi.