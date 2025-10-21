50 ilde FETÖ operasyonu: 286 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde; KOM, İstihbarat ve İl Emniyet Müdürlüklerinin TEM ve KOM Şube ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılıklarıyla yürütülen çalışmalar sonucu gerçekleştirilen operasyonlarda, 154 şüpheli tutuklanırken, 79 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor.

ADANA, ANKARA, İSTANBUL, İZMİR…

Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Konya, Gaziantep, Şanlıurfa, Kayseri, Kocaeli ve Trabzon'un da aralarında bulunduğu 50 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

GÜNCEL YAPILANMA, FİNANS, ASKERİ MAHREM VE SİVİL MAHREM, BYLOCK, ÖRGÜT YÖNETİCİLERİYLE İRTİBAT

Şüphelilerin FETÖ'nün güncel yapılanması, finans, askeri mahrem ve sivil mahrem yapılanmaları içinde faaliyet yürüttükleri, örgütün gizli haberleşme ağı ByLock'u kullandıkları, ankesörlü telefonlarla örgüt yöneticileriyle irtibat kurdukları belirlendi. Operasyonlarda ayrıca, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan örgüt mensupları da yakalandı.