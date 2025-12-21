500 bin konuta rekor başvuru

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'ın Antakya ilçesindeki Cumhuriyet Caddesi'nde yaptığı basın açıklamasında, deprem bölgesindeki çalışmaların tamamlanmasıyla burada edindikleri tecrübe ve birikimi 81 ile ve ilçelere yayacaklarını söyledi.Bunun da ilk adımını Yüzyılın Konut Projesi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 500 bin konut projesiyle gerçekleştireceklerinin altını çizen Kurum, şöyle devam etti: "Açıkladığımız günden bu yana büyük bir ilgi gören projemizde dün itibarıyla başvurularımız sona erdi. Ben bu buluşma vesilesiyle toplam başvuru oranını da burada açıklamak istiyorum. Süreç boyunca 8 milyon 840 bin vatandaşımız kampanyamıza başvurmuştur. Hem e-devlet hem banka başvurularıyla tüm kriterlere uyarak geçerli olan başvuru sayısı ise 5 milyon 242 bindir. En çok başvuru aldığımız il İstanbul, onu Ankara ve İzmir izliyor. Yine en çok başvuruda bulunulan kategori ise gençlerimiz. Görüyoruz ki bu projemiz gençlerimize umut olmuş, 1 milyon 326 bin gencimiz ev sahibi olmak için bu projemize başvurmuştur. Bu başvuru oranı da gösteriyor ki milletimiz Yüzyılın Konut Projesi'ne inanmıştır, devletine, liderine bir kez daha güvenmiştir."Başvuruda bulunan her 10 kişiden birini konut sahibi yapacak projenin ilk kuraları, 29 Aralık'ta çekilecek.