500 bin lira için can aldı! İşte "Bolvadin" suikastının perde arkası

FETÖ'DEN KALAN TERK EDİLMİŞ BİR OKULDA KALMIŞ

Edinilen bilgilere göre, 1999 doğumlu ve Şanlıurfa Siverek nüfusuna kayıtlı olan zanlının, cinayet öncesinde ilçede keşif yaptığı ve iz bırakmamak için FETÖ'den kalan terk edilmiş bir okulda birkaç gün kaldığı belirlendi. Ayrıca, dikkat çekmemek amacıyla Bolvadin'de iki gün boyunca bir iş atölyesinde çalıştığı tespit edildi.