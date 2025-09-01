500 bin lira için can aldı! İşte "Bolvadin" suikastının perde arkası

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde mali müşavir İsmet Çelik'in uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada önemli detaylar ortaya çıktı. Olayın faili olduğu tespit edilen şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
FETÖ'DEN KALAN TERK EDİLMİŞ BİR OKULDA KALMIŞ
Edinilen bilgilere göre, 1999 doğumlu ve Şanlıurfa Siverek nüfusuna kayıtlı olan zanlının, cinayet öncesinde ilçede keşif yaptığı ve iz bırakmamak için FETÖ'den kalan terk edilmiş bir okulda birkaç gün kaldığı belirlendi. Ayrıca, dikkat çekmemek amacıyla Bolvadin'de iki gün boyunca bir iş atölyesinde çalıştığı tespit edildi.
CİNAYET 500 BİN TL KARŞILIĞINDA İŞLENMİŞ
Soruşturma kapsamında, maktul İsmet Çelik'in olaydan önce zanlıyı evinin etrafında iki kez gördüğü ve bundan şüphelenerek yakınlarına durumu anlattığı öğrenildi. Öte yandan cinayetin 500 bin lira karşılığında işlendiği ortaya çıktı. Anlaşma gereği 250 bin liralık peşinatın saldırıdan sonra İstanbul'da zanlıya ödendiği, geri kalan kısmın ise daha sonra verilmek üzere anlaşıldığı ifade edildi.
İŞLEMLERİNİN ARDINDAN TUTUKLANDI
Saldırı sonrası Bolvadin'den ticari taksiyle Afyonkarahisar'a geçen zanlının, taksiye 1.500 lira ödediği, ardından otobüsle Eskişehir üzerinden İstanbul'a gittiği belirlendi. İstanbul'da anlaşmalı kişilerden 250 bin liralık peşinatı alan zanlı daha sonra Ankara'nın Sincan ilçesine döndü. Burada saklanırken düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
CİNAYETİ AZMETTİREN ARAŞTIRILIYOR
Zanlının Siverek nüfusuna kayıtlı, Ankara Sincan'da yaşayan 6 çocuklu bir aileye mensup olduğu öğrenildi. Güvenlik birimleri, cinayeti azmettiren kişi veya kişilere ulaşmak için soruşturmayı derinleştirdi. Öte yandan, olayın yaşandığı andan itibaren Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın süreci yakından takip ettiği, Emniyet Teşkilatı'na olayın en kısa sürede çözülmesi için talimat verdiği ve gelişmeler hakkında sürekli bilgi aldığı belirtildi.