51 bıçak darbesiyle vahşice katletmişti! İstinaf'tan çok konuşulacak "haksız tahrik" indirimi!

Kan donduran cinayet 14 Eylül 2023'te merkez Karatay İlçesi Tatlıcak Mahallesi'nde yaşandı. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak' suçundan 2015 yılında cezaevine giren Neşet Güneş, olay tarihinden iki gün önce açık cezaevinden izinli olarak çıktı. Katil zanlısı iddiaya göre kendisini aldattığını ileri sürdüğü 7 yaşındaki kızının annesi Damla Dakım'ı çıkan tartışmada önce tavayla darp etti ardından da 51 bıçak darbesiyle öldürdü.
Saklandığı adreste yakalanan Güneş tutuklandı. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan katil zanlısı Neşet Güneş, geçtiğimiz Ekim ayında görülen karar duruşmasında oy çokluğu ile hiçbir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Mahkeme bu kararın gerekçesi olarak, "Neşet'in uyuşturucu suçundan cezaevinde bulunduğu ve birlikte yaşadığını iddia ettiği Damla'nın hayatını idame ettirecek maddi olanakları sağlamadığı açıktır.
Damla da kendi hayatını devam ettirebilmek için birlikte yaşadığı kişinin yaptığı gibi 3. kişilere uyuşturucu madde içerir haplar ve uyuşturucu maddeler temin ettiği dosya içerisindeki tanık anlatımlarından ve dijital materyal raporlarından anlaşılmaktadır. Bu haliyle Damla ile Neşet arasında sıkı bir evlilik ilişkisi olduğu sabit değildir. Dolayısıyla Damla'nın Neşet'e karsı sadakat yükümlülüğünden söz edilmesi de esasında hukuken mümkün değildir" ifadelerini kullandı.
İSTİNAF KARARI BOZDU, HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ VERİLSİN DEDİ
Sanık avukatı ve Cumhuriyet Savcısı kararı istinaf etti. Dosya incelenmek üzere Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesine geldi. Dosyayı inceleyen mahkeme, yerel mahkemenin kararını bozdu. Ceza Dairesi Yargıtay kararlarını örnek gösterdiği bozma kararında, "İlk derece mahkemesince Damla ve Neşet arasında resmi evlilik olmadığı, Neşet'in hapishanedeyken Damla'nın ihtiyaçlarını karşılamaması hususları birlikte değerlendirildiğinde taraflar arasında sıkı bir evlilik ilişkisinin olduğundan bahsedilemeyeceğinden Damla'nın Neşet'e karşı sadakat yükümlülüğü olmadığı, Damla ile tanık Vehbi arasındaki yazışmaların samimiyet teşkil etmediği gerekçesiyle Neşet hakkında haksız tahrik indirimi uygulanmamasına karar verilmiş ise de Damla ve Neşet'in gayri resmi olarak birlikte yaşadıkları, bu birliktelikten suç tarihine göre 7 yaşında Ş. isminde müşterek kızlarının olduğu, yakın çevreleri tarafından karı-koca olarak bilindikleri, birbirlerine karşı sadakat yükümlülüklerinin bulunduğu, bu nedenle Neşet hakkında asgari oranda haksız tahrik indirimi uygulanması gerekirken hukuka aykırı gerekçeyle uygulanmamak suretiyle sanığa fazla ceza tayini yapıldığı" ifadelerine yer verdi.