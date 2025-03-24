51 bıçak darbesiyle vahşice katletmişti! İstinaf'tan çok konuşulacak "haksız tahrik" indirimi!

Kan donduran cinayet 14 Eylül 2023'te merkez Karatay İlçesi Tatlıcak Mahallesi'nde yaşandı. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak' suçundan 2015 yılında cezaevine giren Neşet Güneş, olay tarihinden iki gün önce açık cezaevinden izinli olarak çıktı. Katil zanlısı iddiaya göre kendisini aldattığını ileri sürdüğü 7 yaşındaki kızının annesi Damla Dakım'ı çıkan tartışmada önce tavayla darp etti ardından da 51 bıçak darbesiyle öldürdü.

Saklandığı adreste yakalanan Güneş tutuklandı. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan katil zanlısı Neşet Güneş, geçtiğimiz Ekim ayında görülen karar duruşmasında oy çokluğu ile hiçbir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Mahkeme bu kararın gerekçesi olarak, "Neşet'in uyuşturucu suçundan cezaevinde bulunduğu ve birlikte yaşadığını iddia ettiği Damla'nın hayatını idame ettirecek maddi olanakları sağlamadığı açıktır.