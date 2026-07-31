Haberler Yaşam Haberleri 52 ilde suç örgütlerini övücü paylaşım yapanlara operasyon: 216 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 31.07.2026 09:31 Son Güncelleme: 31.07.2026 09:37

52 ilde suç örgütlerini övücü paylaşım yapanlara operasyon: 216 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, "52 ilde 'Sosyal medya platformları üzerinden tetikçi ve suç örgütlerini övücü paylaşım yapan' şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 216 şüpheli yakalandı." açıklamasında bulundu.

SABAH İNTERNET
52 ilde suç örgütlerini övücü paylaşım yapanlara operasyon: 216 şüpheli yakalandı
  • ABONE OL

İçişleri Bakanlığı, "52 ilde "Sosyal medya platformları üzerinden tetikçi ve suç örgütlerini övücü paylaşım yapan" şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 216 şüpheli yakalandı." dedi.

Bakanlık açıklamasında şunları kaydetti:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatlarıyla; Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, EGM İstihbarat Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen ortak çalışmalar sonucu, düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

  • -İletişim platformlarında oluşturulan gruplar vasıtasıyla tetikçi temin etme ya da tetikçilik işi yapmaya yönelik paylaşımlar yaptıkları,
  • -Sosyal medya hesapları üzerinden suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret, örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaptıkları,
  • -Sosyal medya paylaşımları ile örgütsel faaliyetlerini duyurmayı amaçladıkları,
  • -Suç örgütleri arası husumet ve rekabeti sosyal medya mecralarına taşımaya çalıştıkları,
  • -Suç faaliyetlerinin normal olduğu algısını oluşturmak istedikleri ve
  • -Sosyal medyayı araç olarak kullanarak örgüte yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları tespit edildi.

Sosyal medya üzerinden suça özendirenlere, suç örgütlerinin propagandasını yapanlara ve gençlerimizi hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Kahraman Polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlığımızı, MİT Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#MUSTAFA ÇİFTÇİ #İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
52 ilde suç örgütlerini övücü paylaşım yapanlara operasyon: 216 şüpheli yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA