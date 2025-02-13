55 yıllık eşiyle huzurevinde aşk tazeledi

Trabzon'da 1943 yılında Of ilçesi Bölümlü mahallesinde dünyaya gelen Hasan Veli, 55 yıl önce Maçka ilçesinde tanıştığı Hanife ile evlendi. Hasan Veli, 30 yıl önce Bölümlü ilçesinde işçi olarak çalıştığı ÇAYKUR fabrikasından emekli oldu. 3 çocukları olan Veli çifti, onları evlendirdikten sonra köyde kalmak istemedi. Çift, 3 yıl önce Trabzon'un Akçaabat ilçesi Yıldızlı mahallesinde bulunan Yıldızlı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleşti. Hasan Veli,14 Şubat sevgililer gününde eşini unutmayıp ona içinde güllerin olduğu buket yaptırdı. O mutlu dolu anları SABAH görüntüledi.
ÇOK SEVDİĞİ KIRMIZI GÜL, BUKET ALDIM
Eşiyle 3 yıldır huzurevinde mutlu bir şekilde yaşamlarını sürdürdüklerini dile getiren Hasan Veli," 1970 yılında gittiğim Maçka ilçesinde eşim Hanife'yi tanıdım. Birbirimizi sevdik ve evlendik. Of ilçesi Bölümlü köyünde yaşıyorduk. 3 çocuğumuz oldu, onları da evlendirdikten sonra yalnız kalmamak için birlikte karar verip, huzurevine yerleştik. Çocuklarımızla sürekli görüşüyoruz. Son nefesimize kadar birlikte yaşamak için burada kalmayı istedik. Birbirimizi çok seviyoruz. Yarım asırdır mutluluğumuz hiç bitmedi.14 Şubat sevgililer gününde eşime sürpriz yapmak istedim. Çiçekçiye gidip, çok sevdiği kırmızı güllerden buket yaptırıp, ona getirdim. Çok mutlu oldu. Onun mutluluğu her şeye bedel. Birbirimizi ilk gün gibi çok ama çok seviyoruz" dedi.
ALLAH BİZİ SON NEFESİMİZE KADAR AYIRMASIN
Sevgililer gününde eşinin sürprizinden dolayı yaşadığı mutluluğu anlatan Hanife Veli," Hasan ile 55 yıl önce evlendik,55 yıldır hep mutlu yaşadık. Arada bir birbirimizi kırmış olabiliriz ama küsmedik, darılmadık, ayrılmadık. Bu sevgiyle 3 çocuk dünyaya getirdim. Onları büyütüp, evlendirdik.13 torunum var. Birbirimizden hiç ayrılmamak için 3 yıl önce beraber buraya yerleştik. Devletimiz bize şefkatli elini açtı. Allaha hamd olsun. Çocuklarım ve torunlarım buraya geliyor, sürekli görüşüyoruz. Torunlarımı ve çocuklarımı çok seviyorum ama eşimi daha çok. Hasan, 14 şubat sevgililer gününde de beni unutmamış. Bana, çarşıya gidiyorum bir şey istiyor musun dedi. Geç kalma dedim. Bu özel günde sürpriz yaparak, en sevdiğim gülleri alıp bana getirdi. Çok mutlu oldum. Onu çok seviyorum. Allah'ım bizi son nefesimize kadar ayırmasın" diye konuştu.