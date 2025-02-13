55 yıllık eşiyle huzurevinde aşk tazeledi

Trabzon'da 1943 yılında Of ilçesi Bölümlü mahallesinde dünyaya gelen Hasan Veli, 55 yıl önce Maçka ilçesinde tanıştığı Hanife ile evlendi. Hasan Veli, 30 yıl önce Bölümlü ilçesinde işçi olarak çalıştığı ÇAYKUR fabrikasından emekli oldu. 3 çocukları olan Veli çifti, onları evlendirdikten sonra köyde kalmak istemedi. Çift, 3 yıl önce Trabzon'un Akçaabat ilçesi Yıldızlı mahallesinde bulunan Yıldızlı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleşti. Hasan Veli,14 Şubat sevgililer gününde eşini unutmayıp ona içinde güllerin olduğu buket yaptırdı. O mutlu dolu anları SABAH görüntüledi.

ÇOK SEVDİĞİ KIRMIZI GÜL, BUKET ALDIM

Eşiyle 3 yıldır huzurevinde mutlu bir şekilde yaşamlarını sürdürdüklerini dile getiren Hasan Veli," 1970 yılında gittiğim Maçka ilçesinde eşim Hanife'yi tanıdım. Birbirimizi sevdik ve evlendik. Of ilçesi Bölümlü köyünde yaşıyorduk. 3 çocuğumuz oldu, onları da evlendirdikten sonra yalnız kalmamak için birlikte karar verip, huzurevine yerleştik. Çocuklarımızla sürekli görüşüyoruz. Son nefesimize kadar birlikte yaşamak için burada kalmayı istedik. Birbirimizi çok seviyoruz. Yarım asırdır mutluluğumuz hiç bitmedi.14 Şubat sevgililer gününde eşime sürpriz yapmak istedim. Çiçekçiye gidip, çok sevdiği kırmızı güllerden buket yaptırıp, ona getirdim. Çok mutlu oldu. Onun mutluluğu her şeye bedel. Birbirimizi ilk gün gibi çok ama çok seviyoruz" dedi.