571 yıllık Fener Rum Okulu güçlendirme maliyetini karşılayamadı, yeni bina arıyor

Yaklaşık 600 yıllık bir tarihi var. Aslında daha öncesi de var ama pek bilgi yok. 1860'larda okul resmi bir lise olarak yeniden tanımlandı. Önceden daha çok dini eğitimler veriliyordu. Ondan sonra daha çok bilimsel eğitimler verilmeye başlandı. 1880 yılında okul yıpranmıştı ve yeni bir okul arayışındaydı. Yeniden bir okul inşa edildi. Arkamızda görülen okulun 1880 yılında inşaatına başlandı. 1882 yılında inşası bitirildi. Okul 150 yıldır dimdik ayakta. Bakanlıktan okula depreme karşı dayanaksız olduğunu belirten bir metin gönderildi. 90 gün içinde okulun boşaltılması istendi. Okul müdürü, restorasyon masraflarını karşılayamayacaklarını söyledi.