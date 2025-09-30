59 yaşındaki adamın evine girip darp ettiler: 2 kadın 2 erkek 4 şüpheli tutuklandı

Esenyurt'ta bir rezidansta ikamet eden 59 yaşındaki F.K.'nın 13 Eylül günü evine 4 kişi geldi kapıyı açtığında ellerinde silahla içeri giren gaspçılar. Adamı darp edip işkence ettiler ardından evden çıkıp gittiler.

Şüphelilerin evinden gitmesinin ardından polisi arayıp şikayetçi oldu Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin darp ettikleri anları kayda aldıkları öğrenildi. Görüntüleri ele geçiren polis şüphelileri tek tek tespit etti. Kimlikleri tespit edilen 44 suç kayıtlı B.Ş. (23), U.D.(25) G.Ü. (37) ve S.A.(23)'nın Kütahya'da oldukları tespit edildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Gasp Büro ekipleri o şüphelileri Kütahya'da belirlenen adreslerde gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 kadın 2 erkek şüpheliler Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.