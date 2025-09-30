Haberler Yaşam Haberleri 59 yaşındaki adamın evine girip darp ettiler: 2 kadın 2 erkek 4 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 30.9.2025 10:53 Son Güncelleme: 30.9.2025 10:56

59 yaşındaki adamın evine girip darp ettiler: 2 kadın 2 erkek 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul Esenyurt’ta rezidansta ikamet eden 59 yaşındaki F.K. evine gelen iki kadın ve iki erkek tarafından darp edilip gasp edildi. Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri kimliklerini tespit ettiği iki kadın iki erkek 4 şüpheliyi Kütahya’da yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
59 yaşındaki adamın evine girip darp ettiler: 2 kadın 2 erkek 4 şüpheli tutuklandı

Esenyurt'ta bir rezidansta ikamet eden 59 yaşındaki F.K.'nın 13 Eylül günü evine 4 kişi geldi kapıyı açtığında ellerinde silahla içeri giren gaspçılar. Adamı darp edip işkence ettiler ardından evden çıkıp gittiler.

Şüphelilerin evinden gitmesinin ardından polisi arayıp şikayetçi oldu Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin darp ettikleri anları kayda aldıkları öğrenildi. Görüntüleri ele geçiren polis şüphelileri tek tek tespit etti. Kimlikleri tespit edilen 44 suç kayıtlı B.Ş. (23), U.D.(25) G.Ü. (37) ve S.A.(23)'nın Kütahya'da oldukları tespit edildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Gasp Büro ekipleri o şüphelileri Kütahya'da belirlenen adreslerde gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 kadın 2 erkek şüpheliler Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
59 yaşındaki adamın evine girip darp ettiler: 2 kadın 2 erkek 4 şüpheli tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz