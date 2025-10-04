6 ayda zor çıkarsınız

İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak Cuma günü Beyoğlu'daki Özel İtalyan Lisesi'nde 8. sınıfta öğrenim gören ve aynı zamanda İtalyan vatandaşı olan Mattia Ahmet Minguzzi, B.B.(15) isimli kişi tarafından öldürülmüştü. B.B. (15) ve U.B. (16) hakkında "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada yeni bir gelişme yaşandı.

Yargılanmaları süren 18 yaşından küçük sanıklardan B.B.'nin diğer sanık U.B.'ye gönderdiği mektup ortaya çıktı. "Rahatın yerinde mi? Yaptık bir şey cezasını çekiyoruz. Aslanlar gibi yatar çıkarız. Sen zaten fazla yatmazsın. 6-7 ay daha dayan seviyorum seni. Ayberk yanlış ifade vermese tutuklanmazdı. Boş yere kendilerini yaktılar. Mektup İnfaz Kurumu tarafından "sakıncalı ifadeler içerdiği" gerekçesiyle tutanak altına alınan mektup dava dosyasına da girdi. Söz konusu mektupta suçu övme ve özendirmeye dair kelimelerin kullanıldığına kanaat getirildiği öğrenildi.