6 gündür kayıp olan Elif’in yengesinden çarpıcı ifadeler: “Nerede olduğunu onlar biliyor”

Kapıdağ Yarımadası'nda kamp yaptığı sırada kaybolan Elif Kumal'ı arama çalışmaları 6. gününde sürerken, Elif Kumal'ın yengesi Fatma Kumal, yaşanan sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Fatma Kumal, Enis G. ile olay günü yaşanan telefon görüşmesini şu sözlerle anlattı:
"ALTI GÜNDÜR BU DAĞLARDAN ELİMİZ BOŞ DÖNÜYORUZ"
"Enis beni Messenger üzerinden aradı. Benim sosyal medyamda ekli değil, numarası da yoktu. Aramasını gördüm, geri döndüm. Yanlışlıkla mı aradın, bilinçli mi diye sordum. Bana Elif'in kayıp olduğunu söyledi. Saat 11.23'tü." Elif'in kaybolduğu sürece ilişkin Kumal, "(Enis G.) Gece bir tartışma olduğunu, Elif'in ortamdan ayrıldığını söyledi. Eve gittiğini iddia etti ama bizim evimizin girişinde kamera var, herhangi bir giriş çıkış yok. 'Sabaha kadar dağda aradım' diyor ama beni saat 11.23'te arıyor. Olay gece oluyor. Bu vakte kadar neden beklendi?
"NEREDE OLDUĞUNU ONLAR BİLİYOR"
Silah sesleri iddialarına da değinen Kumal, "O akşam bu bölgede silah sesleri duyulduğu söyleniyor. Ya yaraladılar, bir yere sakladılar ya da bir itiş kakış sırasında zarar verdiler. Nerede olduğunu onlar biliyor.
Benim kapıma da getirip bıraksınlar kardeşimi" dedi. Kumal, "İzlemekle yaşamak çok farklı. Ben iki küçük çocuğumu evde bırakıp geldim. Burada dondurucu bir soğuk var. AFAD, jandarma, gönüllüler herkes sahada ama alan çok büyük. Sahalar genişletilmeli. Lütfen destek olun" ifadelerini kullandı.
TAMPON PARÇASI BULUNDU
Elif Kumal'ın telefonundan kaybolduğu günden bu yana sinyal alınamazken, arama ekipleri önemli bir bulguya ulaştı. Kapıdağ Yarımadası mevkisinde, Kumal'ın kullandığı otomobile ait olduğu değerlendirilen bir ön tampon parçası bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri bu parça üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.
TB2 İHA İLE ARANIYOR
Öte yandan Elif Kumal'ın kamp yaptığı alan, gölet bölgesi ve çevresi Bayraktar TB2 insansız hava aracı ile sürekli olarak havadan taranırken, helikopter destekli aramaların da aynı bölgelerde aralıksız sürdüğü öğrenildi.
Kara, hava ve su altı unsurlarının koordineli şekilde yürüttüğü çalışmalara gönüllü off-road grupları da destek veriyor. Yetkililer, arama kurtarma faaliyetlerinin çok yönlü olarak devam ettiğini bildirirken, soruşturma kapsamında adli sürecin sürdüğü kaydedildi.
NE OLMUŞTU?
Olay, 27 Aralık gecesi Kapıdağ Yarımadası'ndaki Yukarıyapıcı Göleti çevresinde meydana gelmiş, Elif Kumal, erkek arkadaşı Enis G. ve yanlarındaki bir arkadaşlarıyla birlikte gölet çevresine kamp yapmaya gitmişti. İddiaya göre Elif Kumal ile erkek arkadaşı Enis G. arasında tartışma çıkmış, Tartışmanın ardından gece geç saatlerde, aracıyla kamp alanından ayrılan Kumal'dan haber alamayan Enis G., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp durumu bildirmişti. İhbar üzerine bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Kumal'ın aracının Erdek veya Bandırma yönüne gittiğini gösteren herhangi bir görüntüye ulaşamadı. Jandarma ekipleri, geniş çaplı arama çalışması başlatmıştı.