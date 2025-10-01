6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 59 şüpheli yakalandı, 9 ayda 22 milyarlık işlem hacmi!

Yasa dışı bahis suçuna yönelik jandarma tarafından Mersin merkezli Sivas, Bursa, İstanbul, Adana ve Manisa olmak üzere 6 ilde operasyon düzenlendi.

34 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda 59 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 34'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 25'i hakkında ise adli kontrol hükümler uygulandı.

22 MİLYAR TL İŞLEM HACMİ

İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis ve yasa dışı para transferleri yaptığı tespit edilen şüphelilerin 9 aylık hesap hareketlerinde 22 milyar TL'lik işlem hacmi olduğu belirlendi.