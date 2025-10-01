Haberler Yaşam Haberleri 6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 59 şüpheli yakalandı, 9 ayda 22 milyarlık işlem hacmi!
Giriş Tarihi: 1.10.2025 09:58 Son Güncelleme: 1.10.2025 10:06

6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 59 şüpheli yakalandı, 9 ayda 22 milyarlık işlem hacmi!

İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri tespit edilen çete jandarmanın operasyonuyla çökertildi. 9 aylık hesap hareketlerinde 22 Milyar liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edilen şüphelilere yönelik Mersin merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 56 şüpheliden 34’ü tutuklandı.

Yasa dışı bahis suçuna yönelik jandarma tarafından Mersin merkezli Sivas, Bursa, İstanbul, Adana ve Manisa olmak üzere 6 ilde operasyon düzenlendi.

34 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonda 59 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 34'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 25'i hakkında ise adli kontrol hükümler uygulandı.

22 MİLYAR TL İŞLEM HACMİ

İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis ve yasa dışı para transferleri yaptığı tespit edilen şüphelilerin 9 aylık hesap hareketlerinde 22 milyar TL'lik işlem hacmi olduğu belirlendi.

