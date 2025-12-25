6 milyar dolarlık arazi davası dosyası yeniden istinafta

1847 TARİHLİ TAPU, 2006'DA KESİNLEŞİYOR

Dava sürecinin 1958 yılında başladığını belirten Hacı Bekirzade Mehmet Ağa ve Arap Süleyman'ın bazı mirasçılarının avukatı Necati Yılmaz, "Aslında kadastro tespiti yapılıyor burayla ilgili ve eski tapulara dayanarak hak sahiplerinin adına karar veriyor. O mahalle üzerinde bulunan insanlar dava açıyor, 'Aslında burası bizim' diye. Devlet de katılıyor, 'Burası bizim' diyor. Belediye katılıyor, Vakıflar katılıyor. Mahkeme 2004 yılında karar veriyor. Karar 2006 yılında kesinleşiyor. 3 kişi hakkında tescil kararı veriliyor. Üç paydaş tapu. 1847 tarihli bir tapunun malikleri Arap Süleyman Ağa ya da Hacı Süleyman Ağa diye de geçiyor. Bakırcı Yorgi diye bir vatandaş. Mirasçıları bulunamadığı için onun 3'te 1'lik payı Hazine adına tescil oluyor. Ve Hacı Bekirzade Mehmet Ağa mirasçılarının adına tapuya tescile karar veriliyor. 2006 yılında karar kesinleşiyor ve tescil ediliyor" diye konuştu.

EL ATILMAYAN 20 DÖNÜM KALMIŞ

48 yıllık dava sürecinde bu bölgeler şehrin orasında kalınca, 1964'ten itibaren kentteki ihtiyaçlar nedeniyle kamulaştırmalar olduğunu belirten Avukat Yılmaz, "Tabi yargılama devam ettiği için hiç kimseye kamulaştırma bedeli ödenmiyor. Tebligatlar çoğunlukla gazeteye ilan yoluyla yapılıyor. Ölmüş kişilere tebligatlar yapılıyor. Yani şu anda yaklaşık 4'te 1'i kalmış durumda. Tapunun 4'te 3'ü yapılan kamulaştırmalar neticesinde kütük değiştiriyor. Yani idareler adına geçiyor. Bunu genellikle Arsa Ofisi üzerinden ve belediyeler de kendi üzerinden yapıyor. Belediyeler sonrasında çeşitli kooperatiflere bu arazileri satıyor. Meltem'deki kooperatifler, hastane, oteller bu şekilde. Hala kişiler adına tapuları kayıtlı kalan yaklaşık 600 bin metrekarelik alan söz konusu. Bu 600 bin metrekarelik alan içerisinde herhangi bir şekilde idarenin el atmadığı yaklaşık 20 dönüm kadar yer var. Onlar da Meltem Pazarı'nın etrafında yaklaşık 30 parselden ibaret. Bunun da 3'te 1'i Hazine'nin, 3'te 1'i Hacı Bekirzade Mehmet Ağa mirasçılarının, 3'te 1'i de Arap Süleyman Ağa mirasçılarının" dedi.