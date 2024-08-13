6 milyon kök uyuşturucu ele geçirildi, 7 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da güvenlik güçlerince uyuşturucu tacirlerine yönelik başlatılan hava destekli 'Narko-Terör' operasyonları sürüyor. Başta Lice kırsalı olmak üzere kent genelinde yapılan operasyonlarda, uyuşturucular piyasayla sürülmeden ele geçirilerek imha edilirken, uyuşturucu tacirlerine de ağır darbeler indirildi. ATAK helikopteri ile eğitimli narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonlarda, komandolar Skorsky tipi helikopterlerle bölgede stratejik noktalara indirme gerçekleştirdi. Ardından iş makinelerinin de kullanıldığı dev operasyonda, 6 milyon 48 bin kök kenevir bitkisi, 788 bin kök skunk bitkisi ve 627 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, komandolar tarafından arazide toplanan kenevir ile skunk bitkisi numune alındıktan sonra bölgede yakılarak imha edildi. Operasyonda, yakalanan 7 kişi ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.