6 Şubat’ın kitabını yazdı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerine Malatya'daki Bostanbaşı mahallesinde bulunan evlerinde ailesiyle birlikte yakalanan lise 2'nci sınıf öğrencisi Hatice Nimet Polat (16), yaşadıklarını kaleme döktü. Kasım ayında çıkan 102 sayfalık "Ağır hasarlı yürekler" isimli kitapta yazdıklarının aslında tarihe bir not olduğunu dile getiren Polat; "İnsanların neler yaşadığını anlayabilmesi ve kavrayabilmesi için kitabı yazmaya karar verdim. Hem kendi yaşadıklarımı hem de depremzedelerin hikayelerini kitabıma taşıdım" dedi. Polat, kitabında depremi yaşayan diğer depremzedelerin hikayelerini de aktarıyor.