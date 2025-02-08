6 Şubat’ta evini satıp yeni evine geçecekti: “Depremin ardından devletin refleksi takdire şayan”

Depremin yıktığı Adıyaman'da hızlı bir toparlanma yaşandığını belirten Şahin Işık, "Devlet depremin ardından hızla konut yapımına başladı. Şuanda yapılan evler teslim ediliyor. Devletin depremden sonra gösterdiği refleks takdire şayan" dedi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu illerin başında gelen Adıyaman'da deprem unutulmuyor unutturulmuyor. İlçe merkezindeki saat kulesi'nde saat 04.17'ye sabitlenirken vatandaşlarda araçlarına ya da binalarına 6 Şubat'ı hatırlatan fotoğraf asıp yazı yazıyorlar. 6 Şubat depremlerinin 2. yıl dönümüne sayılı günler kala Adıyaman'a giden SABAH ekibi, aracının arkasına depremde kaybettiklerinin fotoğrafını "Unutmadık, unutturmayacağız2 notuyla yapıştıran Şahin Işık ile görüştü.

DEPREM BİZDEN AĞABEYİMİ VE AİLESİNİ ALDI

Depremde evimiz yıkıldı. 9 gün boyunca enkaz başındaydık. Evimiz 5 katlıydı ve 5 bina birbirine girmişti. Bizi kurtarın dediklerinde onları kurtaramadık ancak cenazelerini çıkarabildik. Depremde o gün ağabeyim Bayram (36) yengem Ayşegül (30) yeğenlerim Ufuk Ali (6), Meva Belin (4) ve kardeşim Abuzer Can'ı (23) kaybettik. Büyük ve tarif edilemez bir acı yaşadık. Depremin 2. yılı geldi ancak, o kara gün daha dün gibi aklımızda. Acılarımız hala taze hala dedi" dedi.

SABAH EVİ SATIP YENİ EVE GEÇECEKLERDİ

Ağabeyinin depremde enkaza dönüşen evini Pazartesi günü sabah satacağını belirten Şahin Işık, "Ağabeyim emlakçı ile anlaşmıştı. O sabah gelip emlakçı evi alacaktı. Tüm hazırlıklarını yapmışlardı. Eğer deprem olmasaydı ağabeyim ve ailesi 6 Şubat'ta yeni evlerine geçeceklerdi. Ancak deprem buna müsaade etmedi. Depremden sonra ağabeyimin yeni alacağı eve gidip baktım. Ev de tek bir çizik bile yoktu, sapa sağlam duruyordu. Eğer bir gün önce o evden çıksalardı şuanda yaşıyor olacaklardı. Bazen ne olursa olsun kaderin önüne geçilmiyor" diye konuştu.

DEVLETİN REFLEKSİ TAKDİRE ŞAYAN

Büyük acılar yaşayan Adıyaman'da dönüşümünde hızlı bir şekilde yapıldığını belirten Şahin Işık; "Büyük yıkımın ardından depremzedeler için başlatılan konut çalışmaları hızla ilerliyor. Şuanda TOKİ evleri hak sahiplerine teslim ediyor. Devlet bu konuda hızlı bir çalışma yürüttü. Binalar Adıyaman'ın dört bir yanında hızla dikildi. Devletin depremin ardından gösterdiği refleks takdire şayan, güzel çalıştılar" diye konuştu.