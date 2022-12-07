Haberler Yaşam Haberleri 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddialarına ilişkin Bakanlıktan açıklama: Davaya müdahil olunmuştur!
Giriş Tarihi: 7.12.2022 19:48 Son Güncelleme: 7.12.2022 20:50

6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddialarına ilişkin Bakanlıktan açıklama: Davaya müdahil olunmuştur!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” iddiasıyla açılan davaya müdahil olduğunu açıkladı.

DHA
6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddialarına ilişkin Bakanlıktan açıklama: Davaya müdahil olunmuştur!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı iddia edilen H.K.G ile ilgili haberler sonrası harekete geçti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan 'H.K.G.'nin 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı' yönündeki haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tarafımızdan, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' iddiasıyla açılan davaya müdahil olunmuştur. Bakanlığımızca süreç yakından takip edilerek, bundan önce olduğu gibi ilerleyen dönemde de mağdura her türlü hukuksal destek verilecektir" denildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

ASGARİ ÜCRET 2023 SON DAKİKA: İşte Bakanlığın asgari ücret anket sonucu! Bir rakam da TÜRK-İŞ'ten geldi
EYT SON DAKİKA: Başkan Erdoğan 2 Bakanı kabul etti! EYT şartları ve emeklilik için yaş şartı ne olacak?
İngiltere’de hırsızın zor anları! Müslüman esnafın tepkisi sosyal medyada viral oldu
Son dakika: ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin flaş karar! Satış için kısıtlayıcı koşullar kaldırıldı
Şırnak Gabar Dağı'nda bulunan petrol! Bakan Dönmez: Karadaki en büyük keşiflerden biri
Tunç Soyer daha fazla kaçamadı! İşte Tarkan'a ödenen ücret
Bakan Kasapoğlu, öğrencilere müjdeyi verdi: KYK burs rakamlarında devrim yapacağız
SON DAKİKA: EYT'de en çok merak edilen tarih belli oldu! İşte emeklilikte yaşa takılanlar için çözüm rotası ve masadaki formül: EYT'de son durum ne?
Almanya'da darbe operasyonu: Baskın planı deşifre oldu! İçişleri'nden flaş açıklama...
O kitap yine gündeme geldi: Daron Acemoğlu'nun Atatürk ve İnkılaplar hakkındaki sözleri CHP'yi karıştırdı
ARKADAŞINA GÖNDER
6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddialarına ilişkin Bakanlıktan açıklama: Davaya müdahil olunmuştur!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA