6 yaşındaki çocuğa sokak köpeği saldırdı! Nefes borusu delindi entübe edildi

ENTÜBE EDİLDİ

Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Khaled'i Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk, entübe edilerek Kocaeli Büyükşehir Hastanesi'ne sevk edildi. Saldırı sonucu nefes borusu delinen çocuğun durumu ciddiyetini korurken, ailesi ise hastanede feryat etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

'BENİM KIZIMA DA 20 GÜN ÖNCE KÖPEK SALDIRDI'

Yaklaşık 10 gün önce 22 yaşındaki kızı Meryem Karahasan'a da bir köpeğin saldırdığını belirten sokak sakini İskender Karahasan, "Benim kızıma da 10 gün önce bir köpek saldırdı. Belediyeyi aradım. Toplayacağız dediler.