6 yaşındaki çocuğa sokak köpeği saldırdı! Nefes borusu delindi entübe edildi

Sokak köpekleri saldırılarının en son adresi Yalova oldu. Dün sabah saatlerinde merkeze bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana gelen olay iddiaya göre, 6 yaşındaki yabancı uyruklu Khaled Hammo ekmek almak için evinden bakkala doğru yola çıkmasıyla başladı.
Bu sırada sokakta bulunan sahipsiz bir köpeğin yanından geçerken bilinmeyen nedenle saldırısına uğradı.
ENTÜBE EDİLDİ
Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Khaled'i Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk, entübe edilerek Kocaeli Büyükşehir Hastanesi'ne sevk edildi. Saldırı sonucu nefes borusu delinen çocuğun durumu ciddiyetini korurken, ailesi ise hastanede feryat etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
'BENİM KIZIMA DA 20 GÜN ÖNCE KÖPEK SALDIRDI'
Yaklaşık 10 gün önce 22 yaşındaki kızı Meryem Karahasan'a da bir köpeğin saldırdığını belirten sokak sakini İskender Karahasan, "Benim kızıma da 10 gün önce bir köpek saldırdı. Belediyeyi aradım. Toplayacağız dediler.
Bekledik burada ne gelen var ne giden. Hastaneye götürdük kızımı aşı yaptırdık. Bu durum küçük bir çocuğa mal oldu. İlk başta önlem alınsaydı bu saldırı olmazdı.
Köpekler burada toplu olarak dolaşıyorlar. 10-15 tane köpek burada dolaşıyor. Önlem alınmasını istiyorum. Kızım işten geldiğinde her gece gidip arabamla aşağıdan kendim alıyorum. Güvenemiyorum daha" dedi.