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Giriş Tarihi: 17.3.2025 10:49 Son Güncelleme: 17.3.2025 10:51

6 yıldır aranan suçlu yakalandı

İstanbul’da haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranması bulunan şahıslara yönelik yakalama çalışmaları devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmada 2019 yılından bu tarafa toplam toplam 24 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli Abdulaziz A. polis tarafından yakalandı. Şüpheli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
6 yıldır aranan suçlu yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından 2019 yılından bu yana hakkında kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle aranan Abdulaziz A.'yı yakalamak için operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalarda Abdulaziz A.'nın Güngören'de saklandığı tespit edildi. Abdulaziz A.'nın gezdiği yerleri uğradığı mekanları tespit eden polis ekipleri şüpheliyi takibe aldı. Bağcılar Hürriyet Mahallesi, Cumhuriyet caddesi'nde olduğu tespit edilen Abdulaziz A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin 2004 yılında İstanbul'da 'Cinayet' suçundan 20 yıl, 'Cebir, tehdit, hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4 yıl 2 ay olmak üzere toplamda 24 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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6 yıldır aranan suçlu yakalandı
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