64’lük sevgili ayrılığı hazmedemedi genç kadına ölüm yağdırdı

Kağıthane'nin Çağlayan Mahallesi'nde dün saat 09.00 sıralarında işe gitmek için evden çıkan Nilay Kotan'ın önü, bir süre önce ayrıldığı eski erkek arkadaşı Ali K. tarafından kesildi. Ayrılığı hazmedemediği öne sürülen Ali K. (64), silahını çekerek Kotan'a 15 el ateş etti.Vücuduna isabet eden mermilerle ağır şekilde yaralanan Kotan yere yığıldı. Evli ve 3 çocuk babası olduğu tespit edilen saldırgan Ali K. ise geldiği araçla olay yerinden uzaklaştı. Nilay Kotan'ın ise evlenip boşandığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın hayatını kaybetti.Olay yerinde yapılan incelemelerde 15 adet boş mermi kovanı bulundu. Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin olaydan sonra aracıyla Silivri'ye doğru kaçtığını tespit etti. Silivri'de yakalanarak gözaltına alınıp Emniyet'e götürülen Ali K.'nın 'kasten yaralama' suçundan kaydı olduğu öğrenildi.