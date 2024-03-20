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Giriş Tarihi: 20.3.2024 08:06 Son Güncelleme: 20.3.2024 08:13

7 ilde 'Mahzen-15' operasyonu: 'Çetinler' suç örgütü çökertildi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu, kasten adam öldürme ve yağma suçlarını işleyen elebaşılığını Özay Çetin ve Mert Çetin’in yaptığı “Çetinler” olarak bilinen organize suç örgütü çökertirken 109 şüpheliyi gözaltına aldı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
7 ilde ’Mahzen-15’ operasyonu: ’Çetinler’ suç örgütü çökertildi
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli Kocaeli, İzmir, Bursa, Samsun, Diyarbakır ve Erzincan'da elebaşılığını Özay Çetin ve Mert Çetin'in yaptığı "Çetinler" olarak bilinen organize suç örgütü çökertilirken 109 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.



UYUŞTURUCU, KASTEN ADAM ÖLDÜRME VE YAĞMA

Suç örgütlerinin, uyuşturucu madde ticareti, kasten öldürmeye teşebbüs, silahla yaralama, işyeri kurşunlama ve yağma suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyonlarda; 7 ruhsatsız tabanca, 4 kilogram eroin 2 kilogram metamfetamin, muhtelif miktarda esrar, bonzai, kokain ve uyuşturucu hap ile çok miktarda Türk Lirasına el konuldu.



"HAYATI DAR EDECEĞİZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz" şeklinde sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
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7 ilde 'Mahzen-15' operasyonu: 'Çetinler' suç örgütü çökertildi
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