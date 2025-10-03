7 kere ehliyetini kaptırdı ikizleri hayattan kopardı

Konya'da, alkollüyken yaptığı kazada 3 yaşındaki ikizleri hayattan koparan ve 1.94 promil alkollü olduğu belirlenen 30 yaşındaki Kadir Erdoğan'ın, son 9 yılda 7 kez alkollü araç kullanırken yakalandığı ve ehliyetine 2042'ye kadar el konulduğu, kaza anında da bu nedenle ehliyetinin bulunmadığı ortaya çıktı. Daha önce uyuşturucu kullandığı da belirlenen ve aracın kapısında kullanılmış alkol şişesi bulunan Erdoğan kendini, "Kazadan önce alkol aldım ama seyir halinde almadım" diye savundu.

Kaza tespit tutanağının aksine karşı tarafın kendi şeridine girdiğini ileri süren Kadir Erdoğan, "Araçta 3 kişiydik. 5'inci viteste 80-90 kilometre hızla gidiyordum. Karşı şeritten araç benim şeridime girip üzerime doğru geldi. Kornaya basıp selektör yaptım. Kafa kafaya çarpışmamak için direksiyonu kırdım. Sonra çarpışma oldu." dedi.

'ŞİŞE ÖNCEDEN KALMIŞ'

Erdoğan, seyir halindeyken değil kazadan önce alkol aldığını, aracın kapısında bulunan alkol şişesinin önceden kaldığını, daha önce uyuşturucu kullandığını ancak şimdi kullanmadığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.