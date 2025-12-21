7 Milyar liralık sahte fatura operasyonu ‘KURGAN’la geldi: Vergi denetim kurulu yetkilileri oluşturdu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, organize bir şekilde "hayali ticaret" üzerinden devleti milyonlarca lira zarara uğratan şebekeye yönelik dev operasyon için geçtiğimiz cuma günü düğmeye basıldı. Örgütsel faaliyet kapsamında hareket ettiği tespit edilen; 1 Yeminli Mali Müşavir, 25 Mali Müşavir ve 6 örgüt yöneticisi ile sahte fatura kullanarak kamu zararına yol açtığı belirlenen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş'nin yönetici ve ortaklarından oluşan 11 kişi dahil toplam 43 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

7 MİLYAR LİRALIK SAHTE FATURA TRAFİĞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili Kemal Aktaş'a bağlı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, büyük çoğunluğu mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin, belirli bir organizasyon dahilinde ve sistematik bir şekilde hareket ettikleri saptandı. Kurulan paravan şirketler üzerinden gerçekte var olmayan ticari ilişkilere dayanarak, 2020-2021 yıllarında toplam 6 milyar 971 bin 991 bin 447 lira (KDV dahil) değerinde sahte fatura düzenlendiği tespit edildi.

DEVLETİ 69.5 MİLYON LİRA ZARARA UĞRATTILAR

Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre şüpheliler, komisyon karşılığında temin ettikleri sahte faturaları bağlantılı oldukları şirketlerin yasal defterlerine kaydederek kurumlar vergisi beyanlarında gider olarak gösterdi. Bu yöntemle haksız KDV iadesi alan şebekenin, sadece incelenen şirketler özelinde devleti yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 lira doğrudan zarara uğrattığı belirlendi.

SUÇ GELİRLERİNİ "DÖNGÜ" YÖNTEMİYLE AKLADILAR

Elde edilen suç gelirlerinin ve kaynağı belirsiz paraların, sahte faturalar üzerinden ticari faaliyet süsü verilerek belirli bir döngü ve zincir içerisinde yeniden şirketlere veya şahıslara aktarıldığı görüldü. Bu yöntemle kirli paranın ekonomik sisteme dahil edilerek meşruluk kazandırılmaya çalışıldığı (para aklama) teknik analizlerle ortaya çıkarıldı.

KURGAN'LA ÇÖZÜLDÜLER

SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre söz konusu şebeke KURGAN (Kuruluş Gözetim Analiz) sistemi ile deşifre oldu. Söz konusu KURGAN sistemi Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ana denetimi birim olan Vergi Denetim Kurulu yetkilileri tarafından oluşturuldu. Bu sistem 1 Ekim 2025'ten itibaren uygulamaya sokuldu.

İŞTE KURGAN'IN ÖZELLİKLERİ

Söz konusu sitemin bir veri analiz sistemi olduğu ve vergi müfettişlerinin inceleme yaparken elini güçlendirdiği, anlık olarak verileri görebilme imkanına sahip olup inceleme sürelerini de minimize etme gibi avantajları bulunuyor. Bu sistem kısaca sahte belge kullanmada hazine zararını düşürmeyi amaçlıyor, vergi sisteminde adaleti tesis etmeyi, vergi müfettişlerinin iş yükünü azaltmayı, sahte belgeye olan talebi baskılamayı, vergi inceleme raporlarına getirilen eleştirileri azaltmayı ve inceleme sürelerini kısaltan bir uygulama. Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.