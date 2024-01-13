7 milyonluk vurgunda 33 tutuklama

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir süredir artan şikayetler üzerine, e-ticaret sitelerine sahte ilanlar koyarak aralarında depremzedenin de bulunduğu 30 kişiyi, 7 milyon 369 bin 713 TL dolandıran şebekeyi takibe aldı. Yapılan takip sonucu şüphelilerin e- ticaret ve ilan platformlarına piyasa değerinin altında konteyner, elektrikli araba, kabinli motor ve evcil hayvan gibi sahte satılık ilanları yükledikleri belirlendi. Müştekiler ile açık hatlar üzerinden sürekli olarak görüşme gerçekleştiren şüphelilerin kaparo, kargo, nakliye ve sigorta bedeli gibi bahanelerle dolandırıcılık eylemi gerçekleştirdiği belirlendi.
44 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tespiti yapılan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 9 Ocakta Kocaeli merkezli İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, Muğla,, İzmir, Adana, Gaziantep, Mersin, Aksaray, Niğde, Kayseri illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Özel hareket polislerinin de katıldığı operasyonda 44 kişi gözaltına alındı.
33 KİŞİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınarak Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerden 3'ü alınan ifadeleri sonrası serbest kalırken, işlemleri tamamlanan 41 kişi sabah saatlerinde Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 33'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.