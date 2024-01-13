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Giriş Tarihi: 13.1.2024 00:49 Son Güncelleme: 13.1.2024 04:15

7 milyonluk vurgunda 33 tutuklama

E-ticaret sitelerine koydukları sahte satılık ilanları ile 30 kişiyi 7 milyon TL dolandırdıkları iddia edilen ve Kocaeli merkezli 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan 44 şüpheliden 33’ü tutuklandı.

ABBAS ÇAKAR
7 milyonluk vurgunda 33 tutuklama

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir süredir artan şikayetler üzerine, e-ticaret sitelerine sahte ilanlar koyarak aralarında depremzedenin de bulunduğu 30 kişiyi, 7 milyon 369 bin 713 TL dolandıran şebekeyi takibe aldı. Yapılan takip sonucu şüphelilerin e- ticaret ve ilan platformlarına piyasa değerinin altında konteyner, elektrikli araba, kabinli motor ve evcil hayvan gibi sahte satılık ilanları yükledikleri belirlendi. Müştekiler ile açık hatlar üzerinden sürekli olarak görüşme gerçekleştiren şüphelilerin kaparo, kargo, nakliye ve sigorta bedeli gibi bahanelerle dolandırıcılık eylemi gerçekleştirdiği belirlendi.

44 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tespiti yapılan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 9 Ocakta Kocaeli merkezli İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, Muğla,, İzmir, Adana, Gaziantep, Mersin, Aksaray, Niğde, Kayseri illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Özel hareket polislerinin de katıldığı operasyonda 44 kişi gözaltına alındı.

33 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınarak Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerden 3'ü alınan ifadeleri sonrası serbest kalırken, işlemleri tamamlanan 41 kişi sabah saatlerinde Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 33'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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7 milyonluk vurgunda 33 tutuklama
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