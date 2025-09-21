7 yıldır ’ölü’ olan kadın artık yaşıyor! Trabzon’da duyanları hayrete düşüren olay

Trabzon'da üç çocuk annesi olan Sibel Kuştil, yıllardır süregelen tuhaf bir sorunla boğuşuyordu. Ne zaman bir sağlık kuruluşuna başvursa, rapor alması gerektiğinde ya da bir hastaneden randevu almaya çalıştığında sistemde bir engelle karşılaşıyordu. Nüfus kayıtlarında yaşıyor görünmesine rağmen, sağlık sistemindeki kayıtlar hayatını felç etmişti.