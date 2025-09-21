7 yıldır ’ölü’ olan kadın artık yaşıyor! Trabzon’da duyanları hayrete düşüren olay

Trabzon'da üç çocuk annesi olan Sibel Kuştil, yıllardır süregelen tuhaf bir sorunla boğuşuyordu. Ne zaman bir sağlık kuruluşuna başvursa, rapor alması gerektiğinde ya da bir hastaneden randevu almaya çalıştığında sistemde bir engelle karşılaşıyordu. Nüfus kayıtlarında yaşıyor görünmesine rağmen, sağlık sistemindeki kayıtlar hayatını felç etmişti.
TAM 7 YIL BOYUNCA SİSTEMDE 'ÖLÜ'YDÜ
Akçaabat'ta aşçılık yapan Sibel Kuştil, on gün önce aile hekimine sağlık raporu almak için başvurduğunda hayatının en büyük sürpriziyle karşılaştı. Aile hekimliği görevlileri, Kuştil'in sağlık sistemi kayıtlarında 7 yıl önce 'ölü' olarak göründüğünü tespit etti.
HABERİN ARDINDAN HER ŞEY DEĞİŞTİ
Yaşadığını kanıtlamaya çalışan ve ilaç yazdırmak, hastane randevusu almak gibi en temel haklarından bile mahrum kalan Kuştil'in akıl almaz durumu gündeme geldi. Haberin yayımlanmasının ardından İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti ve genç kadının hatası düzeltildi.
"Artık yaşıyor görünüyorum" diyen Sibel Kuştil, sorunun çözülmesinin mutluluğunu yaşadığını anlattı. "Haberin yayınlandığı gün gerekli kurumlardan aramalar oldu. Hepsi çok ilgili davrandı. Artık E-Nabız'a girip tüm bilgilerimi görebiliyor, sağlık raporumu alabiliyorum. Yaşadığımı ispatlamış oldum" dedi.
SİSTEM HATASI İÇİN İNCELEME BAŞLATILDI
İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "hatalı ölüm kaydı"nın nasıl oluştuğuna dair bir inceleme başlatıldığı bildirildi. Sibel Kuştil, "Konunun takipçisi olacaklarını ve varsa sorumlu kişi ya da kurumlara gerekli cezanın verileceğini söylediler. Araştırmaları devam ediyor" şeklinde konuştu.