Haberler Yaşam Haberleri 7 yıldır 'ölü' olan kadın artık yaşıyor! Trabzon'da duyanları hayrete düşüren olay
Giriş Tarihi: 21.9.2025 13:49

7 yıldır 'ölü' olan kadın artık yaşıyor! Trabzon'da duyanları hayrete düşüren olay

Trabzon'da yaşayan üç çocuk annesi, yıllarca kimsenin açıklayamadığı tuhaf bir engelle karşı karşıyaydı. İlaç yazdırması, hastaneden randevu alması hatta en basit işlemleri bile yapması imkansız hale gelmişti. Ancak geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan korkunç gerçek, sadece onun değil, herkesin aklını başından aldı. İşte detaylar...

DHA Yaşam
7 yıldır ’ölü’ olan kadın artık yaşıyor! Trabzon’da duyanları hayrete düşüren olay

Trabzon'da üç çocuk annesi olan Sibel Kuştil, yıllardır süregelen tuhaf bir sorunla boğuşuyordu. Ne zaman bir sağlık kuruluşuna başvursa, rapor alması gerektiğinde ya da bir hastaneden randevu almaya çalıştığında sistemde bir engelle karşılaşıyordu. Nüfus kayıtlarında yaşıyor görünmesine rağmen, sağlık sistemindeki kayıtlar hayatını felç etmişti.

TAM 7 YIL BOYUNCA SİSTEMDE 'ÖLÜ'YDÜ

Akçaabat'ta aşçılık yapan Sibel Kuştil, on gün önce aile hekimine sağlık raporu almak için başvurduğunda hayatının en büyük sürpriziyle karşılaştı. Aile hekimliği görevlileri, Kuştil'in sağlık sistemi kayıtlarında 7 yıl önce 'ölü' olarak göründüğünü tespit etti.

Büyük bir şaşkınlık yaşayan Kuştil, durumu araştırmak için İl Sağlık Müdürlüğü'ne gitti. Burada kendisine 2018 yılında bir devlet hastanesi tarafından ölüm kaydının oluşturulduğu ve bu nedenle tam 7 yıldır sağlık sisteminde 'ölü' göründüğü söylendi.

HABERİN ARDINDAN HER ŞEY DEĞİŞTİ

Yaşadığını kanıtlamaya çalışan ve ilaç yazdırmak, hastane randevusu almak gibi en temel haklarından bile mahrum kalan Kuştil'in akıl almaz durumu gündeme geldi. Haberin yayımlanmasının ardından İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti ve genç kadının hatası düzeltildi.

"Artık yaşıyor görünüyorum" diyen Sibel Kuştil, sorunun çözülmesinin mutluluğunu yaşadığını anlattı. "Haberin yayınlandığı gün gerekli kurumlardan aramalar oldu. Hepsi çok ilgili davrandı. Artık E-Nabız'a girip tüm bilgilerimi görebiliyor, sağlık raporumu alabiliyorum. Yaşadığımı ispatlamış oldum" dedi.

SİSTEM HATASI İÇİN İNCELEME BAŞLATILDI

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "hatalı ölüm kaydı"nın nasıl oluştuğuna dair bir inceleme başlatıldığı bildirildi. Sibel Kuştil, "Konunun takipçisi olacaklarını ve varsa sorumlu kişi ya da kurumlara gerekli cezanın verileceğini söylediler. Araştırmaları devam ediyor" şeklinde konuştu.

Eşi Ömer Kuştil de eşinin artık sağlık sisteminde 'sağ' görünmesinden dolayı büyük bir rahatlama yaşadıklarını ve emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini belirtti. Kuştil ailesi için her şeyin normale döndüğü, genç kadının artık rahatça muayene olup ilaçlarını alabileceği belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
7 yıldır 'ölü' olan kadın artık yaşıyor! Trabzon'da duyanları hayrete düşüren olay
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz