ALDIĞI PARAYI KAYMAKAMLIĞA GÖNDERDİ

Kendisine ait bir adet düveyi 13 bin TL'ye satan Kaçan, karşılığında aldığı parayı da depremzedelere bağışlamak üzere köy muhtarı oğlu Selahattin Kaçan'la Akyaka Kaymakamlığına gönderdi.

70 yaşındaki Sarıgül Nine, düvesini satıp parasını depremzedelere bağışladı | Video