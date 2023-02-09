Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin vurduğu 10 ile yönelik ülke genelinde başlatılan yardım seferberliği artarak devam ediyor.
Kars'ta başlatılan yardım kampanyasına Akyaka ilçesine bağlı Karahan köyünde yaşayan Sarıgül Kaçan da destek verdi.
ALDIĞI PARAYI KAYMAKAMLIĞA GÖNDERDİ
Kendisine ait bir adet düveyi 13 bin TL'ye satan Kaçan, karşılığında aldığı parayı da depremzedelere bağışlamak üzere köy muhtarı oğlu Selahattin Kaçan'la Akyaka Kaymakamlığına gönderdi.
70 yaşındaki Sarıgül Nine, düvesini satıp parasını depremzedelere bağışladı | Video
"DÜVEYİ DEPREMDE ÖLENLER İÇİN BAĞIŞLIYORUM"
Düvesini depremde ölenler için bağışladığını söyleyen Sarıgül Kaçan, "Düveyi depremde ölenler için bağışlıyorum. Allah Cumhurbaşkanımızı, depremde görev alanları, askerimizi, polisimizi korusun, saklasın. Allah devletimize hiçbir zaman zeval vermesin, eksikliğini göstermesin" dedi.
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK PAYLAŞTI
Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, o anları Twitter hesabından paylaştı. Çelik paylaşımına, 70 yaşındaki Sarıgül Ninenin "Allah devletimizin hiçbir zaman bayrağını yere indirmesin." sözünü ekledi.
"Allah devletimizin hiçbir zaman bayrağını yere indirmesin." pic.twitter.com/AN0H3lWbia— Ömer Çelik (@omerrcelik) February 9, 2023