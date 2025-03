700 bin TL’lik sahte altın vurgunu: 3 kişi tutuklandı!

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri farklı illerdeki kuyumculara sahte altın bilezikleri satarak dolandırıcılık yapan şebekeyi tespit etti. Ankara'dan yola çıkan H.D. ve G.Y. isimli kadınlar ile M.T., farklı illerde sahte altın bilezikleri kuyumculara bozdurdu. Şüpheliler, Kırşehir'e geldiklerinde H.D., iki kuyumcuyu aynı yöntemle dolandırdı. Ancak üçüncü kuyumcu, şüpheli hareketlerinden dolayı H.D.'den şüphelenerek polise ihbarda bulundu.

PİYASA DEĞERİ 700 BİN TL

Üzerinde sahte bilezikler ve altın bulunan H.D., polis ekiplerince yakalandı. Yapılan aramada:3 tel örgü sahte altın bilezik,5 gramlık 24 ayar has altın,2 adet 10 gramlık 24 ayar has altın,27 bin 750 TL nakit para ele geçirildi. Polisin araştırması sonucu, şüphelilerin Denizli'den Ankara'ya otobüsle geldiği ve M.T. ile buluştukları belirlendi. Aksaray'da saklandıkları tespit edilen G.Y. ve M.T. de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Bu adreste yapılan aramada ise:8 adet "Bozkurt TSE 916" ibareli sahte tel örgü bilezik,11 adet gramlık 24 ayar has altın,2 adet 10 gramlık 24 ayar has altın,4 adet 5 gramlık 24 ayar has altın,33 bin 200 TL nakit para,Altın görünümlü takılar (kolye, küpe, bileklik),10 kredi kartı, 3 cep telefonu ve 4 sim kart ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 700 bin TL olduğu bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.