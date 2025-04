71 ilde dev uyuşturucu operasyonu: 7 milyon 830 bin hap ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından 71 ilde gerçekleştirilen operasyonlara bin 450 ekip, 3 bin 626 personel, 18 hava aracı ve 39 narkotik köpeği katıldı. Gaziantep, Ankara, Samsun, Adana, Şanlıurfa, Konya, Manisa, Antalya, Bursa, Balıkesir, Mersin, İzmir, Denizli, Tekirdağ, Muğla, İstanbul, Kocaeli, Karaman, Hatay, Trabzon, Adıyaman, Osmaniye, Kayseri, Van, Afyonkarahisar, Aydın, Eskişehir, Aksaray, Edirne, Isparta, Niğde, Diyarbakır, Erzurum, Kırklareli, Uşak, Zonguldak, Sakarya, Ağrı, Yozgat, Mardin, Bayburt, Çanakkale, Kilis, Malatya, Ordu, Batman, Bilecik, Burdur, Çorum, Erzincan, Giresun, Rize, Tokat, Amasya, Karabük, Şırnak, Kahramanmaraş, Düzce, Hakkari, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Yalova, Çankırı, Kastamonu, Muş, Nevşehir, Artvin, Bolu, Elazığ ve Sinop'ta düzenlenen operasyonlarda, 332 kilo uyuşturucu madde ve 7 milyon 760 bin 690 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.





152 KİLOGRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlıkları Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından 15 ilde gerçekleştirilen operasyonlara ise 308 ekip ve bin 987 personel katıldı. Ankara, Mersin, Diyarbakır, Antalya, Denizli, Kırıkkale, Tekirdağ, İstanbul, Adana, Manisa, Batman, İzmir, Sakarya, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda 152 kilo uyuşturucu madde, 70 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda toplam bin 44 şüpheli yakalanırken, bunlardan 516'sı tutuklandı, 138'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.





'OPERASYONLARIMIZA KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız. Polisimiz ve jandarmamızla gece gündüz demeden operasyonlarımıza kararlıkla devam ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.