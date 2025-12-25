7.5 aylık bebeği öldüresiye dövdüler

Antalya'da ayrıldığı eski sevgilisi Murat Seçen'den dünyaya getirdiği bebeği M.E.S. ile Denizli'ye yerleşip bir eğlence mekânında çalışmaya başlayan G.B. burada M.C.P. ile sevgili oldu. Önceki akşam aşırı derecede alkol alan G.B., bebeğiyle birlikte sevgilisinin evine gitti. M.C.P., 7.5 aylık erkek bebeği darp etti. Fenalaşınca da annesi ve sevgilisi tarafından hastaneye götürüldü. İkili önce bebeğin merdivenden düştüğünü söyledi. Ardından anne G.B. hastane polislerine gerçeği anlatarak sevgilisi M.C.P.'den şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan çift işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Kafatasında ve kaburgalarında kırıklar olduğu, ayrıca iç kanama meydana geldiği tespit edilen bebeğin tedavisi yoğun bakımda sürerken, aynı zamanda devlet korumasına alındı. Olayı duyan bebeğin babası Murat Seçen ise Denizli'ye geldi.