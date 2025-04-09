75 yaşındaki Sezai Çınar muayene için hastaneye giderken öldü: Son paylaşımı ortaya çıktı!

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, Ortaköy ilçesi Bozkır köyü çıkışında meydana geldi. Sezai Çınar, yönetimindeki 68 AEU 815 plakalı motosikletiyle, rahatsızlığı nedeniyle Ortaköy Devlet Hastanesi'ne giderken, arkasından gelen U.D. (35) idaresindeki 46 LH 627 plakalı otomobil çarptı. Kazada Çınar yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ortaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sezai Çınar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sürücü U.D. kazanın ardından gözaltına alındı.

Çınar'ın birkaç gün önce köy meydanındaki kahvenin önünde 'Bugün benim son günüm. Hakkınızı helal edin' şeklinde çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Sezai Çınar'ın cenazesinin bugün, otopsinin ardından Bozkır köyünde defnedileceği belirtildi.