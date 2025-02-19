76 yıllık büyük sevda

Ankara'nın Sincan ilçesi, Türkiye'nin en uzun evliliklerinden birine ev sahipliği yapıyor. İlçede yaşayan 94 yaşındaki İbrahim Türkmen ile 93 yaşındaki Afife Türkmen, tam 76 yıldır aynı yastığa baş koyuyor. Kendisi 17, eşi ise 16 yaşındayken evlenen İbrahim Türkmen yaşı küçük evlilik nedeniyle aşkı uğruna 21 gün de hapis yattı. 7 çocuk sahibi çift, mutlu evliliklerinin sırrını sevgi olarak tanımlıyor. Sincan Kaymakamı Levent Kılıç ve Belediye Başkanı Murat Ercan da, 2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Aile Yılı" ilan edilmesi çerçevesinde 76 yıllık âşıkları ziyaret ederek, çiftin yıllara meydan okuyan sevgisini kendi ağızlarından dinledi.

GENÇ NESİLLERE ÖRNEK OLSUN

Yaşlı çifte sağlıklı ve huzurlu bir ömür dileyen Kaymakam Levent Kılıç, "Bu anlamlı birliktelik, aile kavramının gücünü ve sevginin ne denli kıymetli olduğunu gözler önüne seriyor. Sevgiyle, sadakatle ve vefayla örülmüş 76 yıllık yolculuğun anılarını dinlerken, aile kurumunun toplumdaki yerini ve önemini bir kez daha derinden hissettik" dedi. Belediye Başkanı Murat Ercan ise "Böyle uzun soluklu, sevgi dolu evlilikler, genç nesillere örnek olacak nitelikte" diye konuştu.