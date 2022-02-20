79 yaşındaki kadına pitbull saldırdı

Iğdır'ın Erhancı köyünde yaşayan 79 yaşındaki kadın, evinin balkonunda saldırıya uğradı. Ailesinin köyde bir düğüne gittiği ve evde yalnız kalan, Peri Angay köydeki avinin balkonunda bir anda karşısında saldırgan köpeği gören kadın, büyük panik yaşayarak yere düştü. Köpeğin kollarından ısırarak yaraladığı yaşlı kadının imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti.

112 Acil Servis ekipleri Peri Angay'ı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaşlı kadının belinde ciddi sorun oluştuğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan aynı bölgede daha önce de benzer köpek saldırılarının yaşandığı belirtildi.