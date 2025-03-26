8 çeyrek altın için 2 kişiyi öldürdü

Adana'da 17 yaşındaki genç, annesinden alıp borç verdiği 8 altını geri ödemeyen akrabası ile kavgayı ayırmak isteyen arkadaşını okey masasında tabancayla öldürdü.Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki D.G., iddiaya göre bir süre önce annesinden aldığı 8 çeyrek altını, akrabası Erkan Savan'a (35) borç olarak verdi. Ancak Erkan Savan, altınları geri ödemedi. Bu duruma sinirlenen D.G., önceki gece saat 23.45 sıralarında Erkan Savan'ın bulunduğu Haşim Dalgıç Caddesi'ndeki kahvehaneye gitti. Yanında getirdiği tabancayı çıkaran D.G., arkadaşlarıyla okey oynayan Erkan Savan'a (40) kurşun yağdırdı. Bu sırada araya girmeye çalışan Savan'ın arkadaşı Ramazan Durak (35) da kurşunlara hedef oldu. Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Durak ve Savan, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları hastanede, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği Ekipleri, kaçan zanlıyı, olaydan 15 dakika sonra, kahvehaneye yakın bir bölgede, saldırıda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan D.G., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.