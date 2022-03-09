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Giriş Tarihi: 9.3.2022 10:17 Son Güncelleme: 9.3.2022 10:33

8 yaşındaki Batuhan 9’uncu ameliyatı için destek bekliyor

Kubilay KÜÇÜKMUSTAFA Kubilay KÜÇÜKMUSTAFA
8 yaşındaki Batuhan 9’uncu ameliyatı için destek bekliyor

Rize’de yaşayan 8 yaşındaki Batuhan Alkan, küçük yaşına rağmen doğuştan glokom (göz tansiyonu) hastalığı nedeniyle dünyaya geldi. Batuhan bugüne kadar 8 ameliyat olup sağ gözünü kurtardı. Bu sefer sol gözünde aynı hastalığın başlamasıyla Batuhan bu sefer de sol gözü içinde 9’uncu ameliyatına hazırlanıyor. Alkan ailesi ameliyat için hayırseverlerden yardım bekliyor.

Rize'de 2 çocuk sahibi olan Gülbek ve Türkan Alkan çiftinin 8 yaşındaki oğlu Batuhan doğuştan glokom göz rahatsızlığı ile dünyaya geldi. Bebeklerde 15 binde bir görülen rahatsızlık nedeniyle 8 kez ameliyat geçiren Batuhan'ın bir gözü bu hastalıktan kurtuldu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen tedavileri devam eden Batuhan'ın sağlığına kavuşması ve diğer gözünün de kör olma riskini atlatması için son bir ameliyat daha olması gerekiyor. Türkiye'de sadece birkaç özel göz hastanesinde yapılabilen bu ameliyatın masrafları ise 40 bin lirayı buluyor. Aile ameliyat için hayırsever vatandaşların yardım çağrısında bulundu.

Şuana kadar oğlunun 8 kez ameliyat olduğunu dile getiren baba Gülbek Alkan, "Batuhan 3 aylıkken bir hastalığa yakalandı. Hastaneye gittik oradaki doktor bize göz tansiyonu olduğunu söyledi. Batuhan şu anda 8 yaşında o gün bugündür tedavilere devam ediyoruz. Şu ana kadar 8 defa ameliyat oldu. Şu anda bir ameliyat daha olması gerekiyor. Biletlerimi de aldım, nisan ayında gideceğim. Maddi gücüm olmadığımdan dolayı bu ameliyatta zorlanıyorum. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Bu zamana kadar bankalarla geldim buraya. Bankalardan kredi aldım. Bugüne kadar çok zorladım kendimi, zaten bir emekli maaşımız var. Ne iş bulursam onu yapıyorum. Yeter ki çocuğumu kurtarayım. Bir gözünü kurtardım ama diğer gözünde de farklı ameliyatlar devam ediyor. Onlarda olmak zorunda. Zaten bir gözünde cihaz var. O cihazla eğer takip etmezsek, daha büyük sorunla karşılaşacağız. Şu anda benden 35 bin Türk lirası civarında ameliyat parası isteniyor. Gidiş geliş masraflarımızla beraber 40 bin lirayı buluyor." ifadelerini kullandı.

Doğduğundan beri tedavisinin başarılı bir şekilde devam ettiğini de vurgulayan Alkan; "Tedavi süreci şu ana kadar çok iyiydi. Şu anda sağ gözü kurtardı. Bu hastalık çok sinsi bir hastalık. Tıp dilinde glokom diyorlar. Bizim dilimizde göz tansiyonu deniliyor. Sağ gözünü kurtardı ama şu anda sol gözünde sıkıntı var. Onu da kurtarmak zorundayım. Tedavisi yavaş yavaş gidiyor. Bir anda ameliyat olunca bitmiyor. Şu anda gittiğim doktorlardan razıyım. Onlar olmasa ben buraya gelemezdim. İki gözünü de kaybetmiş olurdu" dedi.

Bir süre tedavisinde ilaçları doktor tavsiyesi ile kestiklerini ancak son zamanlarda göz tansiyonu yükseldikçe ilaçları yeniden kullanmak zorunda kaldıklarının altını çizen Alkan "Günlük önceden tedavimiz iyi gidiyordu. Daha sonra tansiyonu yükselmeye başladı. Tansiyonu yükseldikçe doktorumuz da bize masaj yapmamızı önerdi. İlaç kesmiştik ilaca da tekrar başladı. Çünkü tansiyon değerleri 18'e yükseldi. Normalde 13 ya da 14 olması gerekiyor. Öyle olmadığından dolayı masajlara başladık. Masajları çok sıkıntılı oluyor. Çünkü baskı yapıyorum. Gözüne de bir zarar gelmemesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Doğuştan glokom göz rahatsızlığı ile dünyaya gelen Batuhan ise "Daha önce çok ameliyat oldum. Sağ gözümü kurtardık. Tam sağlığıma kavuşacağım derken diğer sol gözümde de aynı sorun başladı. Sol gözümü de kurtarmak için bir tane daha ameliyat olmam gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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8 yaşındaki Batuhan 9’uncu ameliyatı için destek bekliyor
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