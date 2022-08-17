81 ilde başlatılacak TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri ve şartları, düşük fiyata ev sahibi olmanın hayalini kuran vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için çalışmaların hızlandığını aktardı. Bu açıklama sonrası dar gelirli vatandaşlar, ''TOKİ başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, TOKİ sosyal konut başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte, 81 il için 2022 TOKİ sosyal konut projesi başvuru tarihleri, şartları ve ayrıntılı bilgiler…

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SOSYAL KONUT MESAJI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti 21. Kuruluş Yıl dönümü toplantısında yaptığı konuşmasında sosyal konut projesi için hızlandıklarını ifade etti:

''TOKİ kanalıyla milletimiz konut almaya hazırsa; Çevre Şehircilik Bakanlığımız süratle bu konutları yapacak. Milletimizin satın almasına sunacağız.''