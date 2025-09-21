81 ilde FETÖ operasyonu! 97 şüpheli yakalandı

Son bir hafta içinde Türkiye genelinde 39 operasyon düzenlendi.

FETÖ OPERASYONLARINDA 16 TUTUKLAMA

Operasyonlarda gözaltına alınan 97 kişiden 16'sı tutuklandı, 27'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KABİNE DÖNEMİNDE 11 BİN 667 OPERASYON

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, mevcut kabine döneminde FETÖ'ye yönelik 11 bin 667 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 19 bin 25 kişi yakalandı. Gözaltına alınanlardan 3 bin 512'si tutuklanırken, 4 bin 41'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

"SU UYUR FETÖVARİ ÖRGÜTLER UYUMAZ"

Operasyona ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Su uyur FETÖVARİ örgütler uyumaz" ifadelerini kullandı