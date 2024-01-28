Haberler Yaşam Haberleri 81 ilde trafik denetlemesi! 5 Milyon 196 Bin TL para cezası
Giriş Tarihi: 28.1.2024 08:53

81 ilde trafik denetlemesi! 5 Milyon 196 Bin TL para cezası

Bakan Yerlikaya: Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı koordinesinde, 81 İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerince 01-26 Ocak 2024 tarihleri arasında “Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan” kişilere karşı yapılan denetimlerde; 807 Sürücü tespit edildi ve araçlarındaki ışıklı ve sesli uyarı işareti bulunan cihazlar (çakar lambalar) söktürüldü, 5 Milyon 196 Bin TL para cezası uygulandı.

DHA
81 ilde trafik denetlemesi! 5 Milyon 196 Bin TL para cezası
Bakan Yerlikaya: Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı koordinesinde, 81 İl Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerince 01-26 Ocak 2024 tarihleri arasında "Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan" kişilere karşı yapılan denetimlerde; 807 Sürücü tespit edildi ve araçlarındaki ışıklı ve sesli uyarı işareti bulunan cihazlar (çakar lambalar) söktürüldü, 5 Milyon 196 Bin TL para cezası uygulandı.

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81 ilde trafik denetlemesi! 5 Milyon 196 Bin TL para cezası
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