81 ile 500 bin konut! Yüzyılın Konut Projesi’nde ilk görüntüler: Tünel kalıp sistemiyle inşa edildi

Türkiye'nin en büyük sosyal konut projesi olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan "Yüzyılın Konut Projesi"nde merakla beklenen ilk görüntüler geldi. 81 ilde toplam 500 bin sosyal konutun inşa edileceği dev hamlede, başkent Ankara'nın Sincan ilçesinde yapılan örnek daireler görücüye çıktı. Bu konutların, yüksek deprem dayanımıyla öne çıkan tünel kalıp sistemiyle inşa edilmesi, projenin en kritik güvenlik detayını gözler önüne serdi.
SOSYAL KONUTLARDA YENİ STANDART: TAM YALITIM VE MODERN DETAYLAR
Yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun olarak tasarlanan konutlar, modern yaşamın tüm gereksinimlerini karşılıyor. Daireler, sadece depreme dayanıklılıkla kalmıyor; aynı zamanda ısı, ses ve su yalıtımlı olarak inşa ediliyor. Örnek dairelerdeki kiler dolabı, ebeveyn banyosu ve duşa kabin gibi detaylar, konutların yaşam kalitesini artırıyor.
FİYAT VE ÖDEME PLANI AÇIKLANDI: 240 AY VADE İMKANI
Dar gelirli ve orta gelirli vatandaşları hedefleyen projenin finansal detayları da belli oldu. Konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Devlet güvencesiyle sunulan bu konutlar için, alıcılardan yalnızca yüzde 10 peşinat alınacak.
Kalan tutar ise tam 240 ay (20 yıl) vade imkanıyla ödenebilecek. Bu uzun vadeli ve düşük peşinatlı ödeme modeli, ev sahibi olmayı zorlanan milyonlarca vatandaş için tarihi bir fırsat sunuyor.
BAŞVURU REKORU BEKLENEN İLLER VE KONTENJAN DAĞILIMI
İlk etapta en çok konutun inşa edileceği illerin başında İstanbul (100 bin), Ankara (30 bin 780) ve İzmir (21 bin 520) geliyor. Projede ayrıca özel sosyal gruplara pozitif ayrımcılık yapılıyor. Engellilere ve şehit yakınlarına yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere yüzde 10, emekliler ile 18-30 yaş aralığındaki gençlere ise tam yüzde 20 kontenjan ayrıldı.
ANAHTAR TARİHLERİ NOT ALIN! BAŞVURULAR VE KURA TAKVİMİ
Sosyal konut başvuru süreci 10 Kasım'da başlayacak ve 19 Aralık tarihine kadar devam edecek. İnşaat ve ihale süreçleri Kasım'da başlarken, hak sahiplerinin belirleneceği ilk kura çekimi Aralık ayında yapılacak.
Proje kapsamında konut teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması öngörülüyor. Ev sahibi olma hayali kuran vatandaşların bu kritik tarihleri kaçırmamaları gerekiyor.