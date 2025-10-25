81 ile 500 bin konut! Yüzyılın Konut Projesi’nde ilk görüntüler: Tünel kalıp sistemiyle inşa edildi

BAŞVURU REKORU BEKLENEN İLLER VE KONTENJAN DAĞILIMI

İlk etapta en çok konutun inşa edileceği illerin başında İstanbul (100 bin), Ankara (30 bin 780) ve İzmir (21 bin 520) geliyor. Projede ayrıca özel sosyal gruplara pozitif ayrımcılık yapılıyor. Engellilere ve şehit yakınlarına yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere yüzde 10, emekliler ile 18-30 yaş aralığındaki gençlere ise tam yüzde 20 kontenjan ayrıldı.