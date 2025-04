8.Cumhurbaşkanı Turgut Özal vefatının 32.yılında kabri başında törenle anıldı

Ülkenin gelişiminde büyük katkıda bulunan Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 32. yıl dönümünde Topkapı Anıt Mezar'da tören düzenlendi. Tören anıta çelenk konulması ve İstiklal marşının okunması ile devam edildi. İstanbul İl Müftüsü Dr. Safi Arpaguş kuran-ı Kerim okudu dua ettirdi. Törene Eşi Semra Özal, torunları, Devlet erkanından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, İstanbul Valisi Davut Gül,1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, AK Parti Grupbaşkan Vekili Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Büyükelçi Dışişleri Bakanı İstanbul Temsilcisi Ayşe Sözen Usluer, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Fener Rum Patriği Bartholomeos ve aile bireyleri katıldı.

Her yıl olduğu gibi 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 32. yıl dönümünde büyük katılım ile düzenlenen törende kabri başında dualarla anıldı.

Tören sonrrasında Turgut Özal'ın anıtından hemen yan tarafında bulunan Merhum Başbakanlardan Adnan Menderes'ın anıtına geçti. Burada yapılan karanfil bırakma ve duadan sonra Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, törenlerle ilgili açıklamada bulundu.

"KALKINMA VE DEMOKRASİ MÜCADELEMİZDE İKİSİNİN DE ÇOK BÜYÜK EMEĞİ VAR, PAYI VAR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bugün merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın sene-i devriyesi vesilesiyle kabri başında gerçekleştirilen merasime iştirak ettik. Cumhurbaşkanımız adına, Cumhurbaşkanlığı adına çelengimizi koyduk. Aileye bir kez daha başsağlığımızı iletmiş olduk. Bu vesileyle rahmetli demokrasi şehidimiz Adnan Menderes ve arkadaşlarının kabrinde ziyaret etme ve onlara da dua etme imkanı bulduk. Her iki devlet adamımıza da rahmet diliyoruz. Aileleri, sevenleri başta olmak üzere milletimize tekrar başsağlığımızı ifade ediyoruz. Gerek rahmetli Turgut Özal, gerek rahmetli Menderes, milletin adamı sıfatını kazanmış siyaset ve devlet adamlarıydı. Bu kolay kolay gerçekleşmiyor. Millete hizmet ettiğinizde, milletin hayatını, refahını iyileştirdiğinizde, devleti daha ileriye taşıdığınızda bu milletin gönlünde sarsılmaz bir yer ediniyorsunuz. Farklı bir bakış açısı gelişiyor. Her iki milletin adamına da ben rahmet diliyorum. Kalkınma ve demokrasi mücadelemizde ikisinin de çok büyük emeği var, payı var. Tabii ki arkadaşlarıyla birlikte. Rahmetli Menderes 1950'li yıllarda ülkemizde ulaşımdan, tarımda mekanizasyona, sanayileşmeye varıncaya kadar çok büyük hamlelere vesile olmuş bir lider. Diğer taraftan milletin değerlerine yönelik baskıları ortadan kaldıran, özgürlükleri desteklemiş, demokrasi mücadelesinde çok önemli mesafeler almış bir lider. Ezanla ilgili yaptığı tarihi adım, attığı tarihi adım bu millet tarafından hiçbir zaman unutulmadı, unutulmayacak. Çok sayıda hizmetleri oldu arkadaşlarıyla birlikte. Ama maalesef bir askeri darbeden sonra demokrasi şehidimiz oldu.

'ONLARIN MİRASINA EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE SAHİP ÇIKACAĞIMIZI BİR KEZ DAHA VURGULUYORUM'

Yılmaz, ''Bugün geriye baktığımız zaman onların o mücadeleleri, fedakarlıkları sayesinde ülkemiz karşılığında da demokraside yine farklı bir yere gelmiş durumda. Yine rahmetli Özal, ülkemizde serbest piyasa ekonomisinin yerleşmesi, daha rekabetçi, daha güçlü bir ekonomik yapı oluşması için, dış dünyayla, dünya ekonomisiyle ülkemizin bütünleşmesi için büyük reformlara imza atmış bir lider. Aynı şekilde askeri bir müdahaleden sonra ülkemizin demokratikleşmesine, yeniden siyasetin normalleşmesine çok büyük katkıları olmuş bir lider. Her zaman 'Düşünce hürriyeti, inanç hürriyeti, girişim hürriyeti' demiş olan bir lider. Her ikisini de demokrasi ve kalkınmamıza yaptıkları katkılardan dolayı tekrar şükranla, minnetle yad ediyoruz. Ülkemizi bu mücadelede daha üst sıralara taşıma yönünde gayretlerimizi de sürdürmeye devam ediyoruz. Bugün de 'Milletin adamı' sıfatını kazanmış Cumhurbaşkanımızın siyasetinde, liderliğinde yine bu demokrasi ve kalkınma mücadelemizi sürdürüyoruz. Dünyamızın zor bir dönemindeyiz. Bölgemizde, dünyada çok çeşitli jeopolitik, ekonomik gelişmelerin olduğu bir dönemdeyiz. Milli birliğimizi pekiştirerek hangi görüşten olursak olalım, hangi bölgeden, hangi kimlikten olursak olalım, Milli birliğimizi kuvvetlendirerek dünyamızın bu geçtiği zor dönemde de milli birlik içinde, beraberlik içinde demokrasi ve kalkınma ideallerini hep en yüksekte tutarak yolumuza devam edeceğiz. Ben bu vesileyle tekrar her iki büyük devlet insanına, millet adamına şükranlarımızı sunuyorum. Tüm milletimiz adına şükranlarımızı sunuyorum. Onların mirasına en güçlü şekilde sahip çıkacağımızı bir kez daha vurguluyorum. Milletimizin başı sağ olsun diyorum'' dedi.

TURGUT ÖZAL:

Türkiye'de birçok yeniliğin öncüsü olan 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının üzerinden 32 yıl geçti. Kurduğu Anavatan Partisi'nin (ANAP) 1983 genel seçimlerinden birinci çıkmasının ardından 1989 yılına kadar Başbakanlık görevini yürüten ve TBMM tarafından 31 Ekim 1989'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı seçilen Turgut Özal, 17 Nisan 1993'te Cumhurbaşkanlığı döneminde vefat etti.