9 ay sonra tekrar konuştu! İlk sözü: “Allah’ım sana şükürler olsun”

Evli ve 2 çocuk babası Muhammet İsaoğlu, geçtiğimiz aralık ayında iş yerinde çalışırken aniden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan İsaoğlu'nun yapılan tetkikler sonucunda yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Bu nedenle sağ tarafı felç kalan İsaoğlu'nun yaşadığı solunum sıkıntısı nedeniyle boğazı delinerek trakeostomi takılıp, cihaza bağlanarak solumun verildi. 3 ay yoğun bakımda 1 ayda palyatif servisinde fizik tedavi alan İsaoğlu, bu süreçte konuşma yetisini de kaybetti. Yapılan tetkiklerde soluk borusunda uzun bir daralma oluştuğu, tamamen kapandığı ve trakeostomi tarafında ise geniş bir alanda bozukluk olması nedeniyle konuşamadığı belirlendi.

SOLUK BORUSU AMELİYATI

KTÜ Farabi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Celal Tekinbaş ve ekibi tarafından ameliyat kararı alındı. İsaoğlu, 5 saatlik süren operasyonda boğazındaki daralan alan çıkarıldı, geniş olan alan ise birbirine dikildi.Hastanenin Göğüs Cerrahisi Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Muhammet İsaoğlu, "9 ay önce beyin kanaması geçirdim. Yoğun bakım ve başka servislerde tedavi gördüm. Doktorların bende umudu kalmamıştı. Konuşamıyor, yürüyemiyordum.3 gün önce boğazımdan ameliyat oldum. Kendime gelince konuşmaya başladım. İlk kelimem ise" Allahım sana şükürler olsun, yeniden hayata dündüm, aileme kavuştum" oldu.

Eşi Ayşegül İsaoğlu ise, "Eşim beyin kanaması geçirdiği ilk zamanlarda doktorlar umutlu değildi. Muhammet dirayetini, gücünü hiç ama hiç kaybetmedi. Yürüyemiyor ve konuşamıyordu. 9 ay sessiz kaldı. En son yapılan başarılı ameliyatla eşim hayata yeniden döndü. Allahım onu bize bağışladı. İlk kelimesi ise "Allaha şükürler olsun, aileme kavuştum oldu" ifadelerini kullandı.

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Celal Tekinbaş ise, hastamız 9 ay önce beyin kanamsı nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve solunum cihazına bağlandı. Çok uzun süre solunum cihazına bağlı olarak makine desteğiyle hayata tutunan hastamızın soluk borusundan dışarıya bir delik açılarak solunum cihazı bu delikten akciğerlerine hava verdi. Bu işlem uzun süre devam ettiğinden soluk borusunun yaklaşık 5 santimetrelik bir kısmında kalıcı hasar ve ileri derece de darlık oluştu. Bizler yaklaşık 5 saat süren operasyonla nefes borusunun dar olan kısmını etraftaki sinir, damar ve diğer önemli oluşumlara zarar vermeden çıkardık. Kalan kısmı uc uca birbirine diktik. Artık hastamız ağzından nefes alıyor ve konuşabiliyor. Hastamızı taburcu etmeyi planlıyoruz" dedi.