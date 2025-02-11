9 milyonluk kuyumcu soygunu

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir kuyumcuya 16 Ocak gecesi giren hırsızlar 9 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve altını çaldı. Çalan alarma dahi aldırış etmeden soygun yapan hırsızlar geldikleri araçla kaçtı. Sabah gördüğü manzara karşısında şoke olan işyeri sahibi, hemen polisi aradı.Polis ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında incelenen kamera görüntülerinden şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Kimlikleri tespit edilen S.D., M.E.C. ve N.K. Bağcılar, Gaziosmanpaşa ve Bakırköy'de yapılan operasyonlarla gözaltına alındı. Şüpheliler Gayrettepe'deki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.D. ve M.E.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.