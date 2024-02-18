9 ölümlü arazi kavgası davasında 19 kez müebbet talebi

Diyarbakır'ınBismil ilçesine bağlı Serçeler Köyünde geçen 15 Haziran'da, arazi anlaşmazlığı nedeniyle kalaşnikof silahların kullanıldığı, 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayla ilgili Taş ve Alyamaç ailelerine mensup 31 kişi hakkındaki soruşturma tamamlandı. İddianamede, sanıkların tarlada birbirlerine karşı vahim nitelikli silahlarla gerçekleştirdiği saldırıda olay yerine giden jandarma timlerine de yaralılara müdahale etmeyi engellemek için araziye hakim olup silahlı kontrolü sağlayarak güvenlik güçlerine de ateş açtıkları kaydedildi. 'Yaralılara yardım ve ilk müdahale edildiği sırada arazinin hakim tepelerine yerleşen faillerin jandarma timlerine yaylım ateşi açtıkları belirtilen iddianamede, timlerin ölü ve yaralılara müdahalesini geciktirdikleri yer aldı. 31 sanık hakkında 9 kişiyi tasarlayarak öldürmek, ölü ve yaralılara müdahaleye giden 9 jandarma timini de öldürmeye teşebbüs etmek suçundan 19 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi. İddianameyi kabul eden Ağır Ceza Mahkemesi ise, taraflar arasında husumetin devam etmesi nedeniyle davanın güvenlik gerekçesiyle naklini talep etti.