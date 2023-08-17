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Giriş Tarihi: 17.8.2023 11:29

9 yaşındaki Beril Oskay'dan acı haber! Lösemiyle mücadelesini kaybetti...

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 3 aydır lösemi tedavisi gören Beril Oskay (9), bu sabah hastanede yaşamını yitirdi...

DHA
9 yaşındaki Beril Oskay’dan acı haber! Lösemiyle mücadelesini kaybetti...

Orhangazi ilçesinde, 112 Acil Çağrı Merkezi acil servis ambulans hemşiresi Nejla Oskay (32) ile Orhangazi Devlet Hastanesi'nde sağlık memuru olarak görev yapan Özgür Oskay'ın (35) kızları Beril Oskay'a, 3 ay önce lösemi teşhisi konuldu. Bir süredir, Bursa Uludağ Üniversitesi Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören Beril, bu sabah doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Beril Oskay'ın bugün Çakırlı Mahallesi'nde toprağa verileceği, ailenin Beren (3) adında bir kızı da olduğu öğrenildi.

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9 yaşındaki Beril Oskay'dan acı haber! Lösemiyle mücadelesini kaybetti...
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