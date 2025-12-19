9 yıl sonra kıskıvrak! FETÖ’nün “bayram” kod adlı üst düzey sorumlusu yakalandı

Edirne yapılanması içerisinde "Bayram" kod adıyla üst düzey sorumlu olarak faaliyet yürüttüğü belirlenen, hakkında 42 ayrı beyan bulunan Sinan T. (FETÖ/PDY iltisaklı özel eğitim kurum çalışanı), 18 Aralık 2025 tarihinde İstanbul'un Pendik ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Uzun süredir güvenlik güçlerinin takibinde olan firari şahsın yakalanmasıyla örgüte ağır bir darbe vuruldu.

Şüphelinin bulunduğu ikamette yapılan aramalarda 1 cep telefonu ile 2 SIM kart ele geçirilerek incelemeye alındı. Yapılan aramalarda başkaca suç unsuruna rastlanılmadı. Güvenlik kaynakları, FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü, firari durumdaki şahısların tek tek yakalanarak adalet önüne çıkarılacağını vurguladı.