Haberler Yaşam Haberleri A MİLLİ TAKIM MAÇ GÜNÜ VE SAATİ! Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 14.9.2025 11:42

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde bir kez daha sahaya çıkıyor. İspanya karşısında aldığı mağlubiyetin ardından grupta toparlanmak isteyen ay-yıldızlılar, bu kez Bulgaristan deplasmanında puan arayacak. Futbolseverler ise karşılaşmanın tarihi, saati ve yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye, deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşacak. İspanya'ya karşı alınan yenilginin ardından milliler, bu mücadeleden puanla dönmek istiyor. Futbolseverler, Bulgaristan - Türkiye maçının hangi gün oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte A Milli Takım maç programı ve tüm detaylar.

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MİLLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanacak Bulgaristan - Türkiye milli maçı 11 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 21:45'te başlayacak.

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MİLLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Heyecan dolu mücadele TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ

11 Ekim 2025: Bulgaristan - Türkiye

14 Ekim 2025: Türkiye - Gürcistan

15 Kasım 2025: Türkiye - Bulgaristan

18 Kasım 2025: İspanya - Türkiye

