A MİLLİ TAKIM MAÇ GÜNÜ VE SAATİ! Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye, deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşacak. İspanya'ya karşı alınan yenilginin ardından milliler, bu mücadeleden puanla dönmek istiyor. Futbolseverler, Bulgaristan - Türkiye maçının hangi gün oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte A Milli Takım maç programı ve tüm detaylar.