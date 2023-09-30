Haberler Yaşam Haberleri Aaron Paul Filmleri ve Tv Dizileri - En Beğenilen Aaron Paul Dizileri Ve Filmleri Listesi
Giriş Tarihi: 30.9.2023 10:21 Son Güncelleme: 30.9.2023 10:23

Aaron Paul Filmleri ve Tv Dizileri - En Beğenilen Aaron Paul Dizileri Ve Filmleri Listesi

Aaron Paul filmleri ve TV dizileri pek çok kişi için unutulmaz eserler kategorisindedir. 1979 senesinde ABD’de dünyaya gelen ünlü oyuncu küçük yaşlardan oyunculuğa merak saldı ve tiyatro çalışmalarına katılarak kendini geliştirdi. Kendisi 2013 senesinde final yapan Breaking Bad dizisiyle bütün dünyada ün kazandı. Bu başarıdan sonra Aaron Paul filmleri ve TV dizileri büyük sükse yakaladı. İşte en beğenilen Aaron Paul dizileri ve filmleri listesi…

Aaron Paul Filmleri ve Tv Dizileri - En Beğenilen Aaron Paul Dizileri Ve Filmleri Listesi

Aaron Paul filmleri ve TV dizileri, kendisinin sıra dışı oyunculuğu ve harika karakter gelişimleriyle pek çok kişinin beğenisini topluyor ve filmleri tekrar tekrar izlenir hale getiriyor. Özellikle Breaking Bad dizisindeki Jessie Pinkman rolüyle tanınan Aaron Paul, ilerleyen yıllarda kariyerindeki başarısını sürdürdü. Aaron Paul filmleri ve TV dizileri arasındaki en beğenilen Aaron Paul dizileri ve filmleri listesi bu içerikte yer almaktadır.

Aaron Paul Filmleri ve Tv Dizileri

Amerikalı bir aktör olan Aaron Paul hem oyunculuk yeteneği hem de karizması ile kendini izleten ve izleyicilere kaliteli oyunculuk sunan bir aktördür. Kendisinin oynadığı pek çok proje arasında en bilinen ve beğenilenleri aşağıdaki listededir.

Aaron Paul'un Rol Aldığı Filmler:

  • Breaking Bad: El Camino (2019)
  • Need for Speed (2014)
  • Exodus: Gods and Kings (2014)
  • Eye in the Sky (2015)
  • A Long Way Down (2014)

Aaron Paul'un Rol Aldığı Televizyon Dizileri:

  • Breaking Bad (2008-2013
  • Westworld (2022)
  • BoJack Horseman (2014-2020)
  • The Path (2016-2018)

En Beğenilen Aaron Paul Dizileri ve Filmleri Listesi

En Beğenilen Dizileri:

Breaking Bad (2008-2013): Aaron Paul'un Jesse Pinkman karakterini oynadığı dizi kendisinin de ününün parladığı dizi olmuştur. Büyük bir hayran kitlesi olan dizinin en beğenilen karakterlerinden olmayı başaran Paul'ün en önemli projesi Breaking Bad'dir.

BoJack Horseman (2014-2020): Tood Chavez karakterinin seslendirmesini yapan Paul bu animasyon dizisine önemli katkılar yapmıştır.

En Beğenilen Filmleri:

Breaking Bad: El Camino (2019): Paul'ün Jesse Pinkman karakterini yeniden canlandırdığı bu devam film, "Breaking Bad" hayranları tarafından çok beğenildi ve dünyanın her tarafından seyirciyle buluştu.

Need for Speed (2014): Aaron Paul, bu aksiyon filminde başrol oynayarak yarışçı Tobey Marshall karakterini canlandırdı. Kendisi Breaking Bad'in hemen ardından bu projeyle yıldızını daha da parlattı.

Exodus: Gods and Kings (2014): Bu epik türündeki filmde Joshua karakterini canlandırdı. Musa'nın İsrailoğulları'nı kölelikten kurtarmış olduğu öykünün anlatıldığı yapıt geniş çevrelerce beğenildi.

Eye in the Sky (2015): Aaron Paul, bu gerilim türündeki filminde drone operatörü olan Steve Watts'ı oynadı ve çok başarılı bir performans ortaya koydu.

A Long Way Down (2014): Bir komedi-dram filmi olan A Long Way Down'da, dört intihara teşebbüs etmiş kişinin hikayesi anlatılır. Aaron Paul canlandırdığı başrol J.J. karakteri ile bu projede de beğenileri toplamayı başarmıştır.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan'dan Elon Musk'a 'Teknofest' yanıtı: Seni görmekten büyük memnuniyet duyacağız
ABD'den Sırbistan'a Kosova çağrısı: Geri çekilin
SON DAKİKA | Standard & Poor's'tan Türkiye kararı: Kredi notu görünümünü revize ettiler!
İBB seçime aylar kala İstanbul'un arazisini satıyor! AK Partili Kabaktepe'den tepki
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Antalya Altın Portakal Film Festivali iptal edildi
Kılıçdaroğlu, FETÖ’cüleri sevindiren AİHM kararını savundu!
Para yerine toprak ile ödeme
SON DAKİKA | Amasya'da otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var
SON DAKİKA! Terörist elebaşının Milletvekili yeğeni Ömer Öcalan'a soruşturma
ARKADAŞINA GÖNDER
Aaron Paul Filmleri ve Tv Dizileri - En Beğenilen Aaron Paul Dizileri Ve Filmleri Listesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA