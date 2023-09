Aaron Paul Filmleri ve Tv Dizileri - En Beğenilen Aaron Paul Dizileri Ve Filmleri Listesi

Aaron Paul filmleri ve TV dizileri, kendisinin sıra dışı oyunculuğu ve harika karakter gelişimleriyle pek çok kişinin beğenisini topluyor ve filmleri tekrar tekrar izlenir hale getiriyor. Özellikle Breaking Bad dizisindeki Jessie Pinkman rolüyle tanınan Aaron Paul, ilerleyen yıllarda kariyerindeki başarısını sürdürdü. Aaron Paul filmleri ve TV dizileri arasındaki en beğenilen Aaron Paul dizileri ve filmleri listesi bu içerikte yer almaktadır.

Aaron Paul Filmleri ve Tv Dizileri

Amerikalı bir aktör olan Aaron Paul hem oyunculuk yeteneği hem de karizması ile kendini izleten ve izleyicilere kaliteli oyunculuk sunan bir aktördür. Kendisinin oynadığı pek çok proje arasında en bilinen ve beğenilenleri aşağıdaki listededir.

Aaron Paul'un Rol Aldığı Filmler:

Breaking Bad: El Camino (2019)

Need for Speed (2014)

Exodus: Gods and Kings (2014)

Eye in the Sky (2015)

A Long Way Down (2014)

Aaron Paul'un Rol Aldığı Televizyon Dizileri:

Breaking Bad (2008-2013

Westworld (2022)

BoJack Horseman (2014-2020)

The Path (2016-2018)

En Beğenilen Aaron Paul Dizileri ve Filmleri Listesi

En Beğenilen Dizileri:

Breaking Bad (2008-2013): Aaron Paul'un Jesse Pinkman karakterini oynadığı dizi kendisinin de ününün parladığı dizi olmuştur. Büyük bir hayran kitlesi olan dizinin en beğenilen karakterlerinden olmayı başaran Paul'ün en önemli projesi Breaking Bad'dir.

BoJack Horseman (2014-2020): Tood Chavez karakterinin seslendirmesini yapan Paul bu animasyon dizisine önemli katkılar yapmıştır.

En Beğenilen Filmleri:

Breaking Bad: El Camino (2019): Paul'ün Jesse Pinkman karakterini yeniden canlandırdığı bu devam film, "Breaking Bad" hayranları tarafından çok beğenildi ve dünyanın her tarafından seyirciyle buluştu.

Need for Speed (2014): Aaron Paul, bu aksiyon filminde başrol oynayarak yarışçı Tobey Marshall karakterini canlandırdı. Kendisi Breaking Bad'in hemen ardından bu projeyle yıldızını daha da parlattı.

Exodus: Gods and Kings (2014): Bu epik türündeki filmde Joshua karakterini canlandırdı. Musa'nın İsrailoğulları'nı kölelikten kurtarmış olduğu öykünün anlatıldığı yapıt geniş çevrelerce beğenildi.

Eye in the Sky (2015): Aaron Paul, bu gerilim türündeki filminde drone operatörü olan Steve Watts'ı oynadı ve çok başarılı bir performans ortaya koydu.

A Long Way Down (2014): Bir komedi-dram filmi olan A Long Way Down'da, dört intihara teşebbüs etmiş kişinin hikayesi anlatılır. Aaron Paul canlandırdığı başrol J.J. karakteri ile bu projede de beğenileri toplamayı başarmıştır.