Haberler Yaşam Haberleri AB Büyükelçileri UNESCO Dünya Kültürel miras listesindeki Aizanoi’ye hayran kaldılar
Giriş Tarihi: 18.11.2024 10:50 Son Güncelleme: 18.11.2024 11:07

AB Büyükelçileri UNESCO Dünya Kültürel miras listesindeki Aizanoi’ye hayran kaldılar

Kütahya’da bulunan AB Büyükelçileri, dönem toplantısını yaptıktan sonra UNESCO Dünya Kültürel mirası geçici listesinde yer alan Antik Kent Aizanoi’yi ziyaret ettiler.

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
AB Büyükelçileri UNESCO Dünya Kültürel miras listesindeki Aizanoi’ye hayran kaldılar

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ve AB Büyükelçileri, Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesi sınırları içerisinde yer alan tarihi Aizanoi Antik Kenti'ni ziyaret etti. Ziyaret esnasında, büyükelçilere, Kaymakam Murat Ak ve dönem toplantısının Kütahya'da yapılmasını öneren ve ev sahipliği yapan Macaristan Fahri Konsolosu ve Porselen Fabrikası Y.K.Başkanı İsmet Güral rehberlik yaptı. Antik kentin köklü tarihi ve ilçenin zengin kültürel mirası hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulunuldu.

Bölgedeki önemli tarihî yapıları ve izleri günümüze kadar korumuş bir açık hava müzesi özelliği taşıyor. Ziyaretin, AB ve Türkiye arasındaki kültürel işbirliğini güçlendirmek ve tarihi mirasın korunmasına olan ilgiyi artırmak amacıyla düzenlendiği belirtildi. Çavdarhisar Kaymakamı Murat Ak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek AB büyükelçilerine teşekkürlerini iletti. Kaymakam Ak, bölgenin kültürel zenginliklerinin tanıtılması için bu tür etkinliklerin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Büyükelçiler Antik Roma kentine hayran kaldıklarını ifade ederek Kaymakam Murat Ak ve toplantıya ev sahipliği yapan Macaristan Fahri Konsolosu İş adamı İsmet Güral'a teşekkürlerini sundular.

ARKADAŞINA GÖNDER
AB Büyükelçileri UNESCO Dünya Kültürel miras listesindeki Aizanoi’ye hayran kaldılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA