AB Büyükelçileri UNESCO Dünya Kültürel miras listesindeki Aizanoi’ye hayran kaldılar

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ve AB Büyükelçileri, Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesi sınırları içerisinde yer alan tarihi Aizanoi Antik Kenti'ni ziyaret etti. Ziyaret esnasında, büyükelçilere, Kaymakam Murat Ak ve dönem toplantısının Kütahya'da yapılmasını öneren ve ev sahipliği yapan Macaristan Fahri Konsolosu ve Porselen Fabrikası Y.K.Başkanı İsmet Güral rehberlik yaptı. Antik kentin köklü tarihi ve ilçenin zengin kültürel mirası hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulunuldu.

Bölgedeki önemli tarihî yapıları ve izleri günümüze kadar korumuş bir açık hava müzesi özelliği taşıyor. Ziyaretin, AB ve Türkiye arasındaki kültürel işbirliğini güçlendirmek ve tarihi mirasın korunmasına olan ilgiyi artırmak amacıyla düzenlendiği belirtildi. Çavdarhisar Kaymakamı Murat Ak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek AB büyükelçilerine teşekkürlerini iletti. Kaymakam Ak, bölgenin kültürel zenginliklerinin tanıtılması için bu tür etkinliklerin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Büyükelçiler Antik Roma kentine hayran kaldıklarını ifade ederek Kaymakam Murat Ak ve toplantıya ev sahipliği yapan Macaristan Fahri Konsolosu İş adamı İsmet Güral'a teşekkürlerini sundular.