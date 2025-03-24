ABB, 33 konser hakkında soruşturma iznini manipüle etti

CHP'li Mansur Yavaş konser skandalları ile Türkiye'nin gündemine yerleşmişti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Ebru Gündeş konseri için 69 Milyon TL'lik sözleşme yaptığı ortaya çıkan ABB yönetiminin Mor ve Ötesi konseri için 71 Milyon TL ve Candan Erçetin için ise 80 Milyon TL ödediği tespit edilmişti.

33 KONSER İÇİN SORUŞTURMA İZNİ

İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerince yapılan ön inceleme neticesinde düzenlenen 31 Ocak 2025 tarihli rapor doğrultusunda 130 konseri kapsayan hizmet alımlarına ilişkin inceleme 12 Mart'ta tamamlandı. Bu kapsamda 33 konser hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verildi. Bahse konu soruşturma sonucu Ankara Valiliğince Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 6 personeli hakkında da soruşturma izni verildi.

ABB YAPMIŞ OLDUĞU AÇIKLAMAYLA MANİPÜLE ETMEK İSTEDİ

Verilen soruşturma izni sonucu panikleyen ABB hemen bir basın açıklamasıyla durumu manipüle etmek istedi. ABB yapmış olduğu açıklama da, "Önemle belirtmek isteriz ki; bu etkinlikler daha önce Sayıştay'ın rutin denetimlerinde ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan teftişlerde detaylıca incelenmiş, herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır" ifadelerini kullandı.

DMM YALANLADI

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) ABB'nin açıklamasını, "Bahse konu teftiş işlemleri, yılın belirli dönemlerinde rutin olarak yapılmakta olup, güncel bir soruşturma başlatılmış gibi servis edilerek manipülasyon yapıldığı tespit edilmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri ile yalanladı.