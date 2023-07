ABB’de çalışan usta öğreticiler Haklarını İstiyor: Mansur Yavaş maaş bordolarını bile vermiyor

KENDİİŞLERİ DIŞINDA MEMUR VE SÖZLEŞMELİ MEMURLARIN İŞLERİNİ DE YAPTIKLARI ANLAŞILDI

"Yavaş'ın rehber ve usta öğretici personelle yapmadığı kalmamış" diyen AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Selahattin Yağcı, "Belediye bünyesinde çalışıp her türlü işi yapıp en az ücret alan grup rehber ve usta öğreticilerdir. Seslerini duyurmak için her yolu deniyorlar. Konudan haberleri olmasına rağmen çeşitli bahanelerle bu kardeşlerimiz ile ilgili tek bir adım atılmadı. İnsanlara kendi görevleri dışında görevler de yaptırılmasına rağmen 12 bin TL gibi bir ücret ödeniyor. Bu ücret içerisinde yol ve yemek paraları dâhil edilerek bu para ödeniyor. Bu insanların maaş bordrolarını bile vermeyerek neyi gizlemeye çalışıyorsunuz. Belediye bünyesinde çalışan bütün personellere ikramiye yatırılıyor, zam yapıldı. Ancak bu çalışanlara karşı hiçbir adım atılmıyor. Bu insanları yok saymak hiçbir şey değiştirmez. Bu insanları kendi görevleri dışında da çeşitli görevlerde çalıştırıyorsunuz. Uzak yakın demeden her yere bu personeli gönderiyorsunuz. Bu insanlar pandemi döneminde, deprem bölgesinde, kömür yardımı yapılacak insanlar için vs. çeşitli görevlerde aktif çalıştırılmalarına rağmen ek ücret ödemesi yapılmıyor. Çalıştırmaya gelince bu insanlar var. Ama haklarını vermeye gelince yokmuş gibi muamele ediyorsunuz. Belediyede personel açığı olan her yere bu insanlar uzak yakın demeden gönderiliyor." İfadelerini kullandı.

"ATM PERSONELLERİNE VERDİĞİNİZ PARAYI ALIN TERİ İLE ÇALIŞAN İNSANLARA VERİN"

Yağcı şöyle devam etti; "Bu insanların mesaileri yok, düzgün bir maaşları yok. Bu insanların haklarını verin. Daha insani bir yaşam standardına bu insanları taşıyın. Bugün Ankara'da bir insanın ulaşım maliyeti aktarma yapmazsa günlük 30 TL. 12 bin TL maaş alan bu insanlar verilen diğer görevleri de yapabilmek için maaşlarının büyük bir bölümünü yola veriyor. Belediye bünyesine aldığınız ATM personeline verdiğiniz parayı alın teri ile çalışan bu insanlara verin. 20 yıldır belediye bünyesinde çalışıp usta öğretici görevini yürüten bir öğretmene bile verilen maaş 12 Bin TL. Bizim dönemimizde bu insanlar daha iyi şartlarda görev yapabiliyordu. Haklarını iyileştirmiyorsunuz anladık. Maaşlarını neden arttırmıyorsunuz. İstanbul'da usta öğreticilerin sorunlarını çözmek için önemli bir adım atılırken ABB olarak buna benzer bir adımı atmak için neyi bekliyorsunuz. İnsanların yıllık izin, rapor, ulusal bayram, genel tatil, yol yemek yardımlarını da işinize gelmediği zaman kesiyorsunuz. Bu insanlara yapılan zulme biran önce son verin" diye konuştu.