ABB’de çalışan usta öğreticiler Haklarını İstiyor: Mansur Yavaş maaş bordolarını bile vermiyor

EYT'lilerin haklarını gasp etmesiyle gündemden düşmeyen CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın rehber ve usta öğretici personele yönelik skandalları da gün yüzüne çıktı. Belediye bünyesinde halk eğitim merkezlerinde ve kurslarında usta öğreticilik görevi yapan bin 500'e yakın personelin yol yemek dâhil 12 bin TL maaş aldığını, kendi görevleri dışında her türlü görevi yerine getirdiklerini ancak hiçbir ek ödeme almadıklarını ve maaş bordolarına dahi ulaşamadıklarını AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Selahattin Yağcı dekontları ile ortaya çıkardı.
4 yıldır "Ailem" dediği belediye çalışanlarının haklarını gasp eden, EYT'den emeklilik hakkı kazanmalarına rağmen kıdem tazminatlarını ödemeyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın şimdi de belediye bünyesinde hizmet veren rehber ve usta öğretici personelin haklarına göz diktiği ortaya çıktı.
SELAHATTİN YAĞCI, "İnsanlar durumlarını anlatmak için sana özel olarak mesaj atıyor. Belediye'nin şikâyet sayfasından mesaj atıyor. Bu insanların mesajlarına bari cevap ver. Asgari ücretin altında çalıştırıp her işi yaptırdığın yetmezmiş gibi insanların bayram ikramiyesini bile vermiyorsun. İnsanlar seslerini duyurmak için belediye meclisine girmek istediler. Ancak sen onlara suçlu gibi muamelesi yaptırdın. Haklarını arayan insanlar güvenlik kontrolünde özel kaleme götürülürken sen belediyeyi terk ettin. Haklarını arayan insanlardan bu kadar korkmayın Sayın Yavaş. Kaçarak bir yere varamazsınız. İnsan her şeyden kaçar da kaderinden kaçamaz. Senin kaderini de Ankaralı vatandaşlarımız ve ABB personelimiz şimdiden belirlemiş durumda. Buradan bütün ABB personeline sesleniyorum. Sabredin 9 ay sonra bu zulme el birliği ile son vereceğiz. " ifadelerini kullandı.
Yıllardır Ankara'ya vizyon katacak tek bir adım atmayan ABB Başkanı Mansur Yavaş, belediye bünyesinde hizmet veren personeli de canından bezdirdi. Hükümet vatandaşın alım gücünü desteklemek için 2 yılda 4 kere asgari ücrete ve memur maaşlarına zam yaparken Yavaş, çalışanların cebine el uzattı. Aylardır EYT'den emekli olan çalışanların haklarını vermemesi ile gündemden düşmeyen Yavaş şimdi de rehber ve usta öğretici personelin haklarını vermemesi ile gündeme geldi.
"İNSANLARDAN KAÇARAK BİR YERE VARAMAZSIN SAYIN YAVAŞ"
AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Selahattin Yağcı, "Sayın Yavaş 31 Mart yerel seçimlerinde 'Bereket ve Huzur' sloganı ile halkın karşısına çıktı. Ancak aradan geçen 4 yıla bakıldığı zaman Ankara'da ne bereket kaldı ne de huzur. EYT'den emeklilik hakkı kazananlara yapılanlar, haksız tutanaklarla ekmeği ile oynananlar ortada. İnsanlar haklarını alabilmek için ABB'yi mahkemeye vermeye başladı. İnsanlara verecek bir cevabı olmayan Yavaş, haklarını arayan çalışanlarından da köşe bucak kaçarak işin içinden sıyrılmaya çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde rehber ve usta öğreticilik görevi yapan çalışanlar seslerini duyurabilmek için belediye meclisine girmek istedi. Ancak insanlara suçlu gibi muamelesi yapıldı. Haklarını arayan insanlar güvenlik kontrolünde özel kaleme götürülürken Sayın Yavaş belediyeyi terk etmeyi tercih etti. Haklarını arayan insanlardan bu kadar korkmayın Sayın Yavaş. Kaçarak bir yere varamazsınız. Hadi hakkını arayan insanlardan kaçtın kaderinden nasıl kaçacaksın. İnsan her şeyden kaçar da kaderinden kaçamaz. Senin kaderini de Ankaralı vatandaşlarımız ve ABB personelimiz şimdiden belirlemiş durumda. Buradan bütün Ankaralı vatandaşlarıma ve ABB personeline sesleniyorum. Sabredin 9 ay sonra bu zulme el birliği ile son vereceğiz." dedi.
KENDİİŞLERİ DIŞINDA MEMUR VE SÖZLEŞMELİ MEMURLARIN İŞLERİNİ DE YAPTIKLARI ANLAŞILDI
"Yavaş'ın rehber ve usta öğretici personelle yapmadığı kalmamış" diyen AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Selahattin Yağcı, "Belediye bünyesinde çalışıp her türlü işi yapıp en az ücret alan grup rehber ve usta öğreticilerdir. Seslerini duyurmak için her yolu deniyorlar. Konudan haberleri olmasına rağmen çeşitli bahanelerle bu kardeşlerimiz ile ilgili tek bir adım atılmadı. İnsanlara kendi görevleri dışında görevler de yaptırılmasına rağmen 12 bin TL gibi bir ücret ödeniyor. Bu ücret içerisinde yol ve yemek paraları dâhil edilerek bu para ödeniyor. Bu insanların maaş bordrolarını bile vermeyerek neyi gizlemeye çalışıyorsunuz. Belediye bünyesinde çalışan bütün personellere ikramiye yatırılıyor, zam yapıldı. Ancak bu çalışanlara karşı hiçbir adım atılmıyor. Bu insanları yok saymak hiçbir şey değiştirmez. Bu insanları kendi görevleri dışında da çeşitli görevlerde çalıştırıyorsunuz. Uzak yakın demeden her yere bu personeli gönderiyorsunuz. Bu insanlar pandemi döneminde, deprem bölgesinde, kömür yardımı yapılacak insanlar için vs. çeşitli görevlerde aktif çalıştırılmalarına rağmen ek ücret ödemesi yapılmıyor. Çalıştırmaya gelince bu insanlar var. Ama haklarını vermeye gelince yokmuş gibi muamele ediyorsunuz. Belediyede personel açığı olan her yere bu insanlar uzak yakın demeden gönderiliyor." İfadelerini kullandı.
"ATM PERSONELLERİNE VERDİĞİNİZ PARAYI ALIN TERİ İLE ÇALIŞAN İNSANLARA VERİN"
Yağcı şöyle devam etti; "Bu insanların mesaileri yok, düzgün bir maaşları yok. Bu insanların haklarını verin. Daha insani bir yaşam standardına bu insanları taşıyın. Bugün Ankara'da bir insanın ulaşım maliyeti aktarma yapmazsa günlük 30 TL. 12 bin TL maaş alan bu insanlar verilen diğer görevleri de yapabilmek için maaşlarının büyük bir bölümünü yola veriyor. Belediye bünyesine aldığınız ATM personeline verdiğiniz parayı alın teri ile çalışan bu insanlara verin. 20 yıldır belediye bünyesinde çalışıp usta öğretici görevini yürüten bir öğretmene bile verilen maaş 12 Bin TL. Bizim dönemimizde bu insanlar daha iyi şartlarda görev yapabiliyordu. Haklarını iyileştirmiyorsunuz anladık. Maaşlarını neden arttırmıyorsunuz. İstanbul'da usta öğreticilerin sorunlarını çözmek için önemli bir adım atılırken ABB olarak buna benzer bir adımı atmak için neyi bekliyorsunuz. İnsanların yıllık izin, rapor, ulusal bayram, genel tatil, yol yemek yardımlarını da işinize gelmediği zaman kesiyorsunuz. Bu insanlara yapılan zulme biran önce son verin" diye konuştu.